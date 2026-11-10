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Yerko Puchento lideró las denuncias ante el CNTV: rutina sobre Presidente Kast recibió 29 reclamos

La presentación, emitida el pasado 29 de octubre, estuvo a cargo del personaje interpretado por Daniel Alcaíno. Durante su rutina, el comediante hizo una referencia a la muerte de un sacerdote en Ecuador, quien falleció luego de que una cruz de madera cayera sobre él durante una misa.

Eduardo Córdova
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Yerko Puchento lideró las denuncias ante el CNTV: rutina sobre Presidente Kast recibió 29 reclamos

La rutina de Yerko Puchento en El Club de la Comedia recibió 29 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y encabezó el ranking de programas más reclamados durante octubre.

La presentación, emitida el pasado 29 de octubre, estuvo a cargo del personaje interpretado por Daniel Alcaíno. Durante su rutina, el comediante hizo una referencia a la muerte de un sacerdote en Ecuador, quien falleció luego de que una cruz de madera cayera sobre él durante una misa, recogió La Hora.

Al mostrar el momento en pantalla, la imagen fue alterada para reemplazar el rostro del religioso por el del Presidente José Antonio Kast. La intervención provocó risas entre los asistentes.

La frase de Yerko Puchento sobre José Antonio Kast

Tras mostrar la imagen, Yerko Puchento lanzó una frase dirigida al Mandatario.

Les gustaría que fuera él el curita… ¿Por qué no fue cura y fue político? Nos habríamos ahorrado tantos problemas, la bencina estaría a 100 pesos“, expresó durante la rutina.

El momento generó reacciones entre los televidentes. Entre los reclamos presentados ante el CNTV, se cuestionó el uso de la imagen del Presidente en una escena relacionada con la muerte del sacerdote.

El Club de la Comedia encabezó las denuncias de octubre

De acuerdo con los antecedentes difundidos, el capítulo de “El Club de la Comedia” acumuló 29 denuncias ante el CNTV. De ese total, 22 se encontraban en tramitación.

Con estas cifras, el espacio de Chilevisión ocupó el primer lugar del listado de programas más denunciados durante octubre.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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