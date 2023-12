“Yo no maté a Narumi”, afirmó Nicolás Zepeda en reinicio del juicio de apelación en Francia

“Yo no maté a Narumi”, dijo el chileno Nicolás Zepeda (32), condenado en Francia por el homicidio de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, en el reinicio del juicio de apelación que fue postergado en febrero pasado por el cambio de abogado defensor.



“Rebato con todas mis fuerzas los hechos de los que se me acusa (…) Yo no maté a Narumi”, expresó Zepeda en el tribunal de Vesoul, según reportó la corresponsal de Meganoticias, Gabriela Bravo, quien comentó que el chileno se presentó “con bastante calma” junto a sus abogados Renaud Portejoie y Sylvain Cormier.



“Son acusaciones horribles formuladas contra mí, que se suman a la desaparición de Narumi. Ha sido una auténtica pesadilla, llevo a Narumi en mis pensamientos. Pienso en el enorme dolor de su familia”, aseveró en francés.



El chileno añadió que espera que este juicio “nos acerque a lo que realmente pasó. La verdad. Esta verdad que necesitamos, tal vez para encontrarla de nuevo”.



La defensa del chileno presentará tres nuevos testigos, entre ellos una persona que afirma que vio a Narumi Kurosaki después de su desaparición el 5 de diciembre de 2016, lo que significaría que Zepeda no fue la última persona en verla con vida.



Además, los defensores introducirán “nuevas pruebas”, que fueron parte del expediente del juicio anterior, pero que no fueron abiertas en esa ocasión.



Se espera que el veredicto sea dictado el 19 o 20 de diciembre próximo, pero el proceso ya presentó un retraso, ya que parte de las personas que fueron sorteados como jurado no se presentaron.



En tanto, Humberto Zepeda, padre del acusado, señaló que espera que “se cumplan todos los protocolos de justicia porque es la única forma de llevar a cabo un juicio justo para Nicolás”.



“Yo creo que todos los que estamos acá esperamos que este juicio cumpla con un debido proceso y creemos que hoy están dadas las condiciones para que eso sea así”, agregó.



En tanto, la madre y las hermanas de Narumi llegaron al centro de justicia junto a su abogada, Sylvie Galley, quien expresó que ellas ya no están esperando nada de Nicolás Zepeda y que solamente quieren rendir un homenaje a Narumi.



“Tengo que agregar que la familia no tiene ninguna esperanza de alguna revelación, confesión o la verdad por parte de Nicolás Zepeda, ellas ya hicieron su duelo y mantener esta esperanza sería algo completamente destructor”, mencionó Galley.



El aplazamiento fue solicitado por Renaud Portejoie, nuevo abogado del chileno, para poder preparar la defensa de Zepeda, quien permanecerá en prisión preventiva hasta el reinicio de este segundo juicio por el homidicio de la estudiante nipona, de 21 años al momento de su muerte. El juicio de apelación durará hasta el 20 de diciembre de 2023.



El 12 de abril de 2022, Zepeda fue condenado a 28 años de cárcel.