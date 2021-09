4° retiro de la AFP: Comisión de Constitución empezará este miércoles a tramitar en particular el proyecto

A partir de las 15 horas de este miércoles, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzará a discutir en particular el cuarto retiro de los fondos de pensiones, proyecto surgido de seis propuestas unificadas y que considera retiros del 10% y del 100% a las AFP.



Según indicó a La Tercera el presidente de la Comisión, el diputado Marcos Ilabaca (PS), a partir de esta jornada se establecerá un plazo de una semana para el ingreso de indicaciones, por lo que la votación se realizaría después de Fiestas Patrias.



La idea de legislar ya fue aprobada por la misma instancia el pasado 1 de septiembre y aún no existe claridad de cuando pasará a ser discutida en la Sala.



Si bien la medida había sido incluida en la tabla para la sesión del jueves, finalmente el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, dio marcha atrás debido a que el proyecto aún no termina de ser tramitado en la mesa.



Al respecto, Ilabaca acusó que la puesta en tabla fue con el fin de generar presión. “A lo mejor, ha recibido tal presión del ministro del Interior que quieren rechazar, no quieren dar los votos y que se olvide en las Fiestas Patrias para sacar adelante el proceso que viene”, indicó el legislador.



LEY CORTA DE PENSIONES



En tanto, el Gobierno anunció una ley corta de pensiones para subir la jubilación básica a $ 177 mil y ampliar aporte del 60% al 80% de los pensionados del Pilar Solidario.



De acuerdo a trascendidos, la iniciativa fue oficializada antes de lo presupuestado debido al avance del cuarto retiro en la Cámara, apuntando a afianzar lealtades en el oficialismo para evitar que el proyecto avance al Senado. Según cálculos electorales, la moción necesitaría once votos de diputados de Chile Vamos para pasar a la Cámara Alta.



Cuatro diputados Chile Podemos + ya anunciaron que votarán a favor de un nuevo giro a las AFP. Se trata de Paulina Núñez, Ricardo Durán, Jorge Durán -los tres de RN- y el ex-UDI Álvaro Carter.



Los dos Durán y Carter anunciaron su respaldo recién este martes. Sobre la ley corta de pensiones, este último señaló que “olvida a la gran clase media, a la gente que ha trabajado toda su vida y sigue recibiendo una pensión miserable”.



“Parece que el Gobierno no entendiese que la hiper-focalización no es el éxito, sino que es la universalidad. Frente a este anuncio (ley corta de pensiones) que valoro, mi voto se mantiene a favor del cuarto retiro”, sentenció.



En tanto, Durán concedió este martes una entrevista a CNN donde se refirió a las presiones para rechazar el proyecto que han provenido desde el candidato presidencial de su coalición, Sebastián Sichel.



“No puede pasar en un Estado de Derecho, y en democracia, que se trate de vetar o impedir el fiel cumplimiento de un poder del Estado“, criticó el diputado.



Según reveló La Tercera, la ex subsecretaria de Prevención del Delito y hoy vocera de campaña de Sichel, Katherine Martorell, envió el siguiente Whatsapp a un grupo de RN: “Siento que son momentos de seriedad y que tenemos que pensar con responsabilidad en el futuro de Chile. Nosotros apoyaremos a quienes avancen en ese sentido”.



Mientras, un artículo de Meganoticias señaló que habrían otros seis diputados oficialistas que apoyan el cuarto retiro además de los mencionados: Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (UDI), Rolando Rentería (UDI), Jorge Rathgeb (RN), Frank Sauerbaum (RN), Sandra Amar (IND) y Virginia Troncoso (IND).



MELERO Y LA DIRECCIÓN CONTRARIA



Mientras, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, aseguró en entrevista a 24 Horas que la ley corta de pensiones “va en la dirección contraria a lo que es el cuarto 10%”.



De acuerdo al exdiputado, el proyecto contempla favorecer a 546 mil jubilados “tanto de AFP como del antiguo sistema, que hoy día tienen una pensión autofinanciada baja y que no están recibiendo el aporte previsional solidario del Estado al estar en el rango del 60% al 80% de gente de más ingresos”.



Ante las acusaciones que apuntan a que el proyecto surgió para frenar el cuarto retiro, Melero señaló que “la decisión tiene que ver con no esperar más para ayudar a la gran clase media y especialmente a las mujeres en un momento en que están con las pensiones bajas”.



El titular del Trabajo argumentó que el Presidente Sebastián Piñera busca “apurar el tranco” para que los beneficios “le lleguen lo más pronto posible y no dilatar más en el tiempo una ayuda que es muy importante (…) la idea fue acelerar el proceso legislativo de algo que ya lleva dos años presentado y más de un año en el Senado. Esto no es nuevo. Lo que hacemos es apretar el acelerador”.



De esta forma, el secretario de Estado acusó que el cuarto retiro quiere “sacar más recursos de los fondos de los chilenos para las pensiones”, mientras que la ley corta busca “ingresar más recursos a los fondos de pensiones”.