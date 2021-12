Alcaldesa de Quinta Normal denunció en la Fiscalía intenso hostigamiento por parte de un individuo

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, denunció este viernes ante la Fiscalía Centro Norte que un sujeto la viene hostigando de manera recurrente e intensa hace ya varios meses.



Según relató a CHV, la situación comenzó cuando recién comenzaba su campaña para llegar a la alcaldía, ocasión en que estaban ofreciendo ayuda a los vecinos de la comuna para poder acceder a los beneficios que se estaban entregando tales como el Ingreso Familiar Universal de Emergencia (IFE) y el retiro del 10%.



Ante esto, “él llegó porque publicaron en un grupo de vecinos que si necesitaban ayuda nos contactaran por interno, entonces nos repartimos las personas y me tocó él. Lo ayudé y todo bien, pero desde ahí me siguió hablando, eran puras cosas triviales como consultas por el IFE”, indicó Delfino.



Cuando se supo la victoria de la alcaldesa, “me mandó un mensaje de audio que era apasionado. Me decía que estaba en un colegio y que yo iba ganando en las votaciones. La verdad no era tan terrible, pero me hablaba como si fuera alguien súper cercano o un amigo”.



Con el paso de los días, la militante del Partido Socialista confirmó que los mensajes comenzaron a subir de nivel. “Me empezó a mandar mensajes de texto terribles. Me decía que estaba enamorado de mí y que el destino decía que teníamos que estar juntos. Tuve llamadas de él a las 4 de la mañana y los fines de semana. Eran como 15 ó 20 llamadas”.



Lo anterior gatilló que la jefa comunal lo bloqueara de WhatsApp, lo que provocó que el individuo terminara llamando a la mamá de Delfino para preguntarle por qué no quería estar con él. Lo mismo pasó con la concejala Yohanna Cáceres.



Todo ello provocó finalmente que la alcaldesa llevara a cabo la denuncia, fue que el acusado le mandó videos estando fuera del municipio y fuera de su domicilio.



“Siempre le bajé el perfil a la situación al inicio, pero después empecé a sentir miedo, creo que fue por eso que hice la denuncia. Yo le dije muchas veces por mensaje que me dejara tranquila y no lo hizo, ese fue el único diálogo que tuvimos porque no lo conozco ni nada”.



De este modo, la acusación fue presentada como un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes se encuentran analizando la situación.