Apertura de fronteras: 48 extranjeros han sido devueltos a sus países

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que desde la apertura de las fronteras que posibilitó el ingreso de visitantes extranjeros al país, más de 4 mil han sido los no residentes que han ingresado a Chile, cumpliendo requisitos de ingreso explicados en el protocolo Covid-19.



Según dijo, hasta este jueves 48 extranjeros no han cumplido con las medidas de protección sanitaria, por lo que han sido devueltos a su país de origen.



Daza manifestó que “todas las personas extranjeras no residente que ingresen a Chile deben contar con un PCR negativo de no más de 72 horas antes del embarque”, además de “tener la declaración jurada y, tercero, un seguro de salud vigente que cubra prestaciones de salud Covid por al menos US$30 mil”.



Dentro de los extranjeros que han sido enviados a su país de origen, están 39 pasajeros que no cumplieron con los requisitos del examen médico de PCR, fundamental para descartar contagio por Covid-19.



La subsecretaria agregó que al menos “hasta el 7 de diciembre todas las personas que vengan de países con transmisión comunitaria declarada por la OMS tienen que realizar una cuarentena obligatoria durante 14 días”, siendo fiscalizados para cumplir la medida por 50 personas de la Seremi de Salud.



Asimismo, Daza anunció que “a partir del día 8 de diciembre, todas las personas que lleguen a Chile, chilenos y extranjeros, pueden ser sometidos a PCR en forma aleatoria” en el aeropuerto, y serán informados una vez se tengan los resultados, sin quedar en cuarentena obligatoria.



“Entendemos que la apertura de fronteras implica mayores libertades y esas mayores libertades obviamente implican mayor riesgo”, afirmó Daza, sin embargo, “hay que decir que hay otras situaciones particulares que han sido muy difíciles, hay familias que llevan meses separadas, y nos parece importante ir dando estas señales de apertura”.