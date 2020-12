Bancadas del oficialismo pedirán la renuncia de González a la mesa de la Cámara

Tras el rechazo a la moción de censura presentada por la oposición en contra de actual mesa directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por Diego Paulsen (RN), los jefes de las bancadas del oficialismo adelantaron que planean pedir la renuncia del diputado Rodrigo González (PPD) a la testera de la Cámara Baja, en la que se desempeña como segundo vicepresidente.



Esto, al conocerse que el parlamentario y exalcalde de Viña del Mar, votó a favor de la censura para remover a la actual directiva de la Corporación.



“Queremos exigir la renuncia del diputado Rodrigo González a la mesa en forma inmediata. Una persona que vota a favor de la censura a la mesa, claramente no tiene ningún interés de estar”, señaló la jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, quien agregó que “la izquierda no ofrece gobernabilidad, hoy ha quedado demostrado una vez más que no se soportan, que no son leales entre ellos y que no ofrecen gobernabilidad”.



Los dichos de Hoffmann fueron refrendados por el jefe de bancada de RN, Sebastián Torrealba, quien aseguró que “hemos planteado desde un inicio que esta censura de la mesa es parte de una ‘transaca’, es parte de un negocio de la oposición. Y quedó demostrado en dos oportunidades que la mesa de la cámara de diputados es un negocio para la oposición”.



En tanto, el parlamentario de Evópoli Luciano Cruz-Coke coincidió con sus pares, señalando que “es motivo de gran orgullo que la Sala de la Cámara haya reafirmado por mayoría la mesa de Diego Paulsen y Francisco Undurraga”, y que “la oposición nuevamente pierde la testera de la Cámara de Diputados, probablemente hasta el final de esta legislatura. Esta oposición no se ve capaz de ponerse de acuerdo, ni de ofrecerle al país gobernabilidad alguna”.