Banco Central advirtió al Senado que economía chilena vive una “encrucijada”

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, presentó ante el Senado el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre de 2021, el que destaca que la economía chilena ha experimentado una rápida recuperación de la recesión provocada por la pandemia del Covid-19.



Además, el documento disminuye las expectativas de expansión económica en 2022 y 2023 y espera que la inflación anual este año culmine en 5,7%, aumentando el 4,4% que proyectaba el IPoM de junio.



Respecto a este último punto, Marcel remarcó al hemiciclo de la Cámara Alta que se puede explicar por las masivas inyecciones de liquidez causadas por los retiros a los fondos previsionales y los beneficios estatales.



Asimismo, el titular de la entidad bancaria advirtió que “particularmente negativo se ha vuelto el retiro masivo, gratuito e incondicional de ahorros previsionales a partir del tercer retiro”.



“Desde la aprobación de dicha medida en primer trámite hasta ahora, las tasas soberanas de largo plazo se han incrementado en 125 puntos base, el valor del dólar ha subido en algo más de 70 pesos y la bolsa ha caído 12%”, indicó.



“Al paso que esta medida, concebida originalmente como de carácter excepcional, se ha ido reiterando a pesar de los cambios en el entorno, la respuesta de la economía se ha ido haciendo más rápida y adversa, amenazando con afectar seriamente -a través de una mayor inflación, un mayor costo del crédito hipotecario y un aumento costo del financiamiento fiscal- a las mismas personas que se buscaba ayudar”, agregó.



De esta forma, Marcel advirtió ante el debate del cuarto retiro que “una nueva medida en este sentido representa un riesgo desproporcionado para la economía y las personas en relación con la magnitud decreciente y concentrada de sus beneficios”.



Señaló que la economía del país atraviesa una “encrucijada” donde debe elegir entre dos caminos. En uno, “identificar oportunidades para elevar la productividad, apoyando el desarrollo de habilidades e inversiones en áreas que se van abriendo para la nueva economía, así como recuperar holguras que aseguren la capacidad para enfrentar nuevas contingencias, que sin duda ocurrirán. Esto proveerá una base económica sólida para cualquier proyecto que busque responder a las necesidades y aspiraciones de los chilenos”.



Mientras que en el otro, “el país puede continuar repitiendo y extendiendo las medidas de emergencia, con la esperanza de entregar mayores alivios a grupos afectados cada vez más pequeños. Este camino, aparentemente fácil, terminará sin embargo por agotar los ahorros disponibles, pero mucho antes de ello se acentuarán las presiones inflacionarias y los desequilibrios financieros”.



“Nuestra propia historia y la de otros países demuestra que este tipo de escenarios fácilmente desemboca en una infructuosa carrera por compensar la pérdida de poder adquisitivo y medidas improvisadas que van agregando distorsiones y nuevos riesgos a la economía”, recalcó. “La opción entre una salida ordenada o tumultuosa de la crisis del covid-19 no depende de factores externos sino de decisiones que deberán adoptarse en los próximos meses”, agregó.



“Mientras más estancados nos quedemos en las medidas de mitigación de la recesión que ya pasó, más difícil se va a hacer el enfrentar las necesidades del futuro. La inercia es un enorme riesgo. La estabilidad es un compromiso de todos y no puede aislarse del entorno general, no faltará quien nos encare que orden y sostenibilidad pasaron de moda y que un poco de inflación es un precio que bien se podría pagar a cambio de un poco más de demanda y actividad”.



Finalmente, Marcel descartó catalogar como “un frenazo” la mayor alza a la Tasa de Política Monetaria (TPM) de los últimos 20 años que este martes informó el Banco Central. La subió en 75 puntos base, para dejarla en 1,5%.



“Al pasar al 1,5%, lo que estamos haciendo es que esta (la TPM) sea algo menos expansiva de lo que es. Pero todavía estamos muy por debajo de lo que estimamos como tasa neutral, que está en el orden del 3,5%. Si lo viéramos en términos de tasas reales, un 1,5% es todavía, comparado con la inflación actual, una tasa real negativa de 3%”, consignó.



“Esto no es un frenazo, es ir retirando un impulso extraordinariamente expansivo que ha tenido la política monetaria hasta ahora, por lo tanto, contribuye a un aterrizaje mucho más suave de la economía”, sentenció.