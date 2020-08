Bellolio: “La lógica de buenos contra malos le hace mucho daño a la democracia”

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se manifestó este jueves contrario al llamado impuesto a los súper ricos, asegurando que es una idea propia de “los populismos de otras partes del mundo”.



En conversación con Radio Agricultura sostuvo que “a mí no me gusta esta idea, que es lo que se ha ocupado en los populismos de otras partes del mundo, que frente a problemas complejísimos hay soluciones facilísimas y que, conjuntamente, existe esta idea que unos son los malos, los poco solidarios, los miserables y otros son los héroes”.

“Esa lógica divisoria y simplista hace daño cuando uno discute en política. Así es como opera el populismo, reduce una materia muy compleja a un eslogan y va extorsionando a su paso a quienes dudan o piensan distinto. O están conmigo o están contra el pueblo”, remarcó.



Sobre el proyecto, que propone una reforma constitucional para establecer un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas individuales por única vez, con el fin de destinarla a financiar una renta básica de emergencia, Bellolio dijo que “no se sabe exactamente qué es lo que se quiere gravar”.



“Si la idea es generar recursos para financiar gasto social en los próximos años, el Gobierno ya ha presentado una propuesta y, por supuesto, que vamos a estar disponibles a discutir nuevas formas de encontrar financiamiento”, planteó.



“A nosotros no nos gusta la idea de que a través de un resquicio se pretenda instalar un impuesto para un fin específico. Sería una cuestión innovativa y un resquicio que, a través de una reforma constitucional, crearía un impuesto”, profundizó.



“Estamos viendo distintas alternativas y si de verdad algunos, de buena fe, piensan que necesitamos recursos para pasar la pandemia o empezar la reactivación, obviamente que estamos dispuestos a discutir. Pero esta lógica de los buenos contra los malos, de los miserables contra el pueblo le hace mucho daño a la democracia en Chile”, sostuvo.



RECHAZO DE JUEZ MERA



El secretario de Estado también tuvo palabras para el nuevo tropiezo del Gobierno, luego de que ayer el Senado rechazara -por un voto- la nominación de Raúl Mera a la Corte Suprema. En la instancia no votó Manuel José Ossandón. “No sé cuáles habrán sido las razones del senador para no haber llegado a esa importante votación”, señaló.



“También hay una señal equívoca en la que un juez, según si vota de la manera que le guste a uno u otro sector político, pueda ser o no parte de la Corte Suprema. Obviamente hay una relación entre los poderes del Estado y por eso es que hay una ratificación de los jueces de la Corte Suprema por parte del Senado, pero de allí a que se pretendan condicionar los fallos de los jueces para que puedan ser aprobados por los senadores me parece que está en el límite. Me parece muy complejo porque le quita la independencia que debe tener el Poder Judicial”, analizó Bellolio.