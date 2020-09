Bellolio y gobierno transversal de Lavín: “Rescatamos su llamado a la unidad”

El ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, elogió la propuesta de “gabinete de unidad nacional” que realizó el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en caso de convertirse en candidato presidencial.



Lavín advirtió este lunes que si en la próxima elección presidencial vuelve a ganar la coalición Chile Vamos “tendremos a los mismos de siempre al frente y no vamos a hacer nada para provocar cambios profundos, necesitas una mayoría más amplia, no quiero entrar a nombrar partidos, pero significa incluir en el Gobierno a personas que no son de la coalición”, agregando que si en su sector lo quieren como candidato “entonces tienen que estar de acuerdo con un gabinete de unidad nacional”.



Al respecto, el vocero de Gobierno manifestó este martes que si bien “al Gobierno no le corresponde comentar programas de candidaturas, sí rescatamos el llamado a la unidad, a que hagamos un país en conjunto, no un país polarizado. Los chilenos no son así”.



“Todas aquellas propuestas que tiendan a la unidad, al diálogo, y no la política de trinchera, odiosa, que trata de descalificar al otro, son muy importantes”, añadió el secretario de Estado.



Bellolio también destacó lo señalado por el expresidente Ricardo Lagos respecto de la acusación constitucional que presentó parte de la oposición contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por su conducción de la pandemia.



“(A Mañalich) se le acusa porque a lo mejor tenemos pensamientos políticos distintos del punto de vista de cómo abordar la pandemia, pero es una discusión sobre políticas públicas, eso no autoriza a una acusación constitucional, porque eso implica dolo de esa persona y el ministro Mañalich se la jugó”, expresó Lagos.



Al respecto, Bellolio señaló que “recibimos muy bien las palabras del expresidente Lagos, creemos que tiene toda la razón. Esta acusación que se presenta cuando quedaban minutos para que se venciera el plazo nos da cuenta de que no hay ninguna razón de fondo, es simplemente una jugarreta política de sectores radicales que solo quieren hacerle daño al Gobierno y no están preocupados de la salud de las personas”.



Además, el vocero de Gobierno reiteró que si bien las personas con Covid-19 tienen derecho a votar en el plebiscito -tal como afirmó el director del Servel, Patricio Santamaría-, “las personas con Covid-19 no pueden salir de sus hogares. Es decir, deben guardar cuarentena al igual que sus contactos estrechos, y eso no va a cambiar. La ley dice que si una persona llega a sufragar, tiene que poder sufragar, sin perjuicio de las sanciones sanitarias que después le vayan a llegar”.



“Es decir -añadió-, si una persona que tiene Covid llega al local de votación, no se le puede impedir que vote, pero una vez que lo haga deberá ser sancionado y puede ser llevado detenido porque está infringiendo una norma específica, que dice que una persona con Covid-19 no puede salir de su casa”.



Por último, defendió a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien ha sido cuestionada por el Movilh, que pidió su renuncia, por haber relativizado la prohibición de las terapias de conversión.



“El Gobierno no acepta ningún tipo de discriminación por razones de género o de orientación sexual. La subsecretaria ha sido clarísima en rechazar categóricamente cualquier terapia que se llame de conversión. Ella lo dijo en ese mismo minuto (de su intervención en el Senado) y lo ratificó luego a través de Twitter, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, también lo dijo: ella estaba refiriéndose a otra cosa, diferente, y lamentamos que el Movilh haya querido levantar este punto, cuando no refleja ni lo que piensa ni lo que dijo la subsecretaria de Derechos Humanos ni el Gobierno”.



Bellolio añadió que “el Gobierno es partidario que se prohíban estas terapias de conversión, tal como hace la legislación mexicana, porque no hay nada que convertir. No es aceptable una discriminación en razón de la identidad de género o la orientación sexual de las personas”.