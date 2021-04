Boric no está dispuesto a votar por Jiles en una primaria

Este miércoles se realizó un encuentro online de militantes de Revolución Democrática (RD), en donde asistió Gabriel Boric, candidato presidencial de Convergencia Social.

En la oportunidad fue consultado sobre la figura de la diputada humanista Pamela Jiles y aseguró que no estaría dispuesto a votar por ella en una eventual primaria, consignó La Tercera.



“Un requisito mínimo para ir a primarias es estar dispuestos a votar por cualquiera que gane y yo no estaría dispuesto a votar por la diputada Jiles”, comentó.



“Lo digo sin pudor, tengo una diferencia sustantiva con la diputada Jiles. La política es de proyectos colectivos; no individuales o familiares”, remarcó el parlamentario.

Asimismo preguntó: “¿Por qué se defiende la pena de muerte? Nosotros no podemos defender la pena de muerte, sería un retroceso civilizatorio. ¿Por qué se plantea con una facilidad por parte de la diputada Jiles el devolverles el dinero a las AFP? Nosotros estamos por terminar con el modelo AFP y seguir con uno solidario. ¿Por qué se termina votando como veleta, tratando de ver dónde está lo que se entiende por sentido común y hacia allá me voy? Eso a largo plazo no da credibilidad y no representa las convicciones que hoy representamos”, aseguró.



Boric también tuvo palabras para el Partido Comunista y su candidato presidencial Daniel Jadue. “Tengo diferencias con el PC, con la ortodoxia del PC, pero los veo como aliados, como compañeros. Tenemos que unir fuerzas, porque si hay algo que no nos podemos permitir es que por nuestras diferencias o peleas de ego le terminemos regalando un nuevo gobierno a la derecha”, planteó.



También aseguró que a diferencia de su posición respecto a Jiles, sí está dispuesto a ir a una primaria con Daniel Jadue, es más apuntó que le puede ganar: “En particular a los candidatos de la ex Concertación les podemos ganar. Daniel Jadue, que está mejor posicionado que nosotros, pero no tanto, si bien es más difícil, también podemos ganarle si es que convocamos a un mundo que quiere poder sentirse representado en un gobierno que también es capaz de dudar”, finalizó.