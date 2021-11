Bravo habló sobre jugar en Calama y las condiciones para su retorno a Colo Colo

Si bien todavía falta la aprobación de la FIFA, es casi un hecho que el partido de la Selección chilena y Argentina del próximo 27 de enero por las Clasificatorias se disputará en Calama.

La semana pasada fue el técnico de la Roja, Martín Lasarte, el que se refirió a la ciudad nortina como sede del cotejo ante la Albiceleste, y ahora fue el portero y capitán Claudio Bravo el que lo hizo.

“¿Te digo la verdad? Me da un poco igual. Feliz por el hecho de poder jugar en regiones, de llevar la Selección a regiones. Es algo que me gusta, que la Selección salga de Santiago, no centralizar tanto, y que siempre tengamos que jugar ahí. Está claro por qué jugamos ahí, los aforos cambian de jugar en Santiago que jugar en regiones, porque los estadio son más pequeños, pero no por el tema de la altura”, reconoció el golero del Betis de España en conversación con TVN.

Sobre el jugar en altura, sostuvo: “A mí por lo menos me da exactamente igual. No sé, nosotros estamos acostumbrados a jugar acá todo el año. No sé si es ventaja o no. Vamos a salir de un clima de invierno en Europa y nos vamos a meter en verano en Calama, que no sé qué temperatura habrá en enero”.

En cuanto a las Clasificatorias, expresó: “Es una montaña rusa, porque al final las emociones suben, bajan, ha sido complejo está clasificatoria. Es algo que no solo nos ha pasado a nosotros. Las demás selecciones, el panorama ha sido que tenías a Uruguay arriba, fechas que lo has tenido abajo. Colombia la pasada fecha estaba arriba, ahora con sensaciones de que no, que si. Nosotros por otro lado lo mismo. Las selecciones que están adentro son las mismas que siempre, pero el resto con el cuchillo entre los dientes pero nos va tocar a todos pelear hasta el último partido”.

Pero además, Bravo también se refirió a la posibilidad de regresar a Colo Colo, el club que lo formó: “Lógicamente si es en el lugar donde yo crecí, donde me tocó abrir mi carrera, es mejor. Pero para eso se tienen que dar cosas, tienen que haber motivos para que uno pueda llegar a ciertos lugares”.

Eso sí, el portero criollo puso condiciones: “Que el técnico te quiera, que el presidente te quiera, que la institución te quiera, que se genere el espacio para poder ocupar esa plaza. Si ya tienen un arquero, si el técnico no te necesita, si el club tampoco quiere contar contigo, difícilmente uno va a tener la posibilidad de volver”.

“Cuando tenga un papel por escrito, algo que sea más formal, donde exista un proyecto y una oferta económica, donde veas algo por escrito lógicamente tiene una relevancia distinta, eso implica seriedad. Si hay conversaciones donde dicen que sí, que no, que el próximo año, que en dos, tres o cuatro años más, al final queda todo en el aire y para mí eso no tiene mucha validez”, completó.