Briones e intento de robo a auto fiscal: “Le pudo haber pasado a cualquiera”

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió al hecho protagonizado por el escolta del vehículo fiscal asignado para su traslado y que terminó con la muerte de un hombre que intentó robarlo.



El secretario de Estado aseguró que no estaba en el lugar en que fue registrada la situación, en la comuna de Vitacura, y que estaban camino a buscarlo para comenzar sus labores diarias.



Sin embargo, advirtió que el intento de robo podría haberle “pasado a cualquier persona. No tenían cómo saber que el auto era del Ministerio de Hacienda, es un auto común, no tiene una identificación particular y estaba estacionado”.



Tras ello, manifestó que su escolta, identificado como un suboficial de Carabineros, se encuentra bien, aunque evitó referirse a la muerte del asaltante, luego de recibir un impacto de bala del uniformado, quien habría realizado cerca de 13 disparos.