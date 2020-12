Cadem: 47% confía en que la vacuna inmuniza contra el Covid-19

En la semana marcada por el arribo de las primeras vacunas Pfizer BioNTech contra el Covid-19, la encuesta Cadem, difundida este lunes, mostró que solo el 47% confía en que inmuniza efectivamente a quien se inocula, mientras que el 42% cree que tendrá acceso oportuno y el 41%, que logrará detener la pandemia.



Además, esta semana el 45% declara que se vacunaría en cuanto esté disponible, 9 puntos más que la semana recién pasada, y el 33% (-9pts) señala que lo haría más adelante, principalmente para tener la seguridad de que la vacuna funciona y no tiene contraindicaciones.



En tanto, el 22% afirma que no se inocularía en ningún caso, por miedo a que la vacuna tenga consecuencias extrañas o porque no confía en estas nuevas vacunas.



Asimismo, el 43% aprueba la gestión del Gobierno frente a la pandemia y el 76% de los santiaguinos aprueba que hayan retrocedido a fase 2 de Transición, 18 puntos más que hace dos semanas.



En relación a las medidas para enfrentar el Covid-19 durante Navidad y Año nuevo, 86% está de acuerdo con que se establezcan cordones sanitarios para que las personas no puedan salir de su región, y el 65% aprueba que para las celebraciones se permitan reuniones familiares de hasta 15 personas.



Finalmente, la vacuna de Pfizer BioNTech es la más conocida (76%) y la que genera mayor confianza entre la ciudadanía (60%). Le siguen en confianza las vacunas de Aztra Zenaca/Oxford (54%), Moderna (47%), y Jannsen/Johnson (45%). Con bajo nivel de confianza se observan las vacunas Sputnik V (37%) y Sinovac (31%).