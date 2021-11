Cadem: Kast lidera la carrera a La Moneda, seguido por Boric y Parisi se ubica sorpresivamente en el 3° lugar

Este viernes se publicó la última encuesta Cadem antes de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales del próximo 21 de noviembre.



Realizada entre el 2 y el 4 de noviembre, la consulta volvió a ubicar al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, como favorito en la antesala de los comicios.



En la pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted?”, Kast se ubica con el 25% de las preferencias, superando a su rival de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien aparece con un 19% de los respaldos.



El candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, aparece en un sorpresivo tercer puesto con un 10%, sobrepasando por poco a la carta de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, y al abanderado de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, quienes aparecen con un 9% y un 8% respectivamente.



Atrás quedan Marco Enríquez Ominami, del Partido Progresista (5%) y Eduardo Artés, de Unión Patriótica (2%). Mientras, un 22% dice que no sabe o no responde.



En tanto, un 35% de los encuestados cree que Kast será el próximo presidente de Chile, superando a Boric quien tiene un 29%.



Frente a una eventual segunda vuelta, Kast se impone a Boric con un 44% vs. un 42% de las preferencias. El líder del Partido Republicano también supera a Provoste en un eventual balotaje, con un 42% vs. un 41%. En tanto, Boric derrotaría a Provoste con un 37% vs. 34% y a Sichel con un 40% vs. 39%.



Respecto al nivel de adhesión, Provoste lidera con un 50% y le siguen Kast (46%), Sichel (43%), Boric (42%) y Parisi (34%).



En relación a la evaluación del Gobierno, un 16% aprueba la administración del Presidente Sebastián Piñera y un 80% la desaprueba. De todas formas, un 63% respaldó la gestión del Mandatario durante la pandemia del covid-19.



Este sondeo suele publicarse el domingo, pero hoy se dio a conocer con antelación debido a que la ley prohíbe la difusión de encuestas a partir de las 23:59 horas de este sábado, cuando resten 15 días para las elecciones.