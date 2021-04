Cámara despacha al Senado proyecto para legalizar la eutanasia

En una discusión que se extendió por más de una hora, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca asegurar una muerte digna y cuidados paliativos, conocida como Ley de Eutanasia, y cuyo futuro deberá ser evaluado en el Senado.



Si bien la votación había estado programada para la semana pasada, fue postergada para este martes, instancia en la que la gran mayoría de sus puntos particulares recibieron un importante apoyo, tanto desde la oposición como desde el oficialismo.



Al respecto, el diputado y uno de los principales impulsores del proyecto, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), escribió en su cuenta de Twitter que “triunfó el derecho a elegir por sobre la obligación de sufrir. Aprobamos eutanasia”.



Por su parte, su par de Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Miguel Crispi, manifestó que “hoy en la votación de eutanasia de lo que discutimos es sobre los derechos de las personas a tomar quizás la decisión más difícil que podría tomar, que es terminar con su vida, frente a una circunstancia muy particular, que es enfrentar una enfermedad que genera un sufrimiento que hace invivible la vida y que además no tiene tratamiento médico”.



“El debate no es de blanco y negro, es de grises. Mi convicción es que, con este tipo de legislación, con este avance en derechos de las personas, hacemos una sociedad más empática, menos individualista y que es capaz de ponerse en los zapatos del otro, y no de imponer la verdad de uno -una verdad ideológica o religiosa- forzando a otros a seguir viviendo su dolor. Nadie está empujando a nadie a tomar una decisión, simplemente estamos abriendo la posibilidad de que alguien decida terminar con su vida, teniendo todos los resguardos posibles”, cerró el legislador frenteamplista.

Finalmente, después de años de discusión, logramos aprobar nuestra ley de #Eutanasia.



Gracias a @Mayafernandeza y a tant@s que nos acompañaron. pic.twitter.com/UeM0Yp0CSO — Vlado Mirosevic Verdugo (@vladomirosevic) April 20, 2021