Cámara despachó Presupuesto al Senado pero rechaza gastos variables en Ciencias y Cultura

La Cámara de Diputados despachó la noche de este jueves al Senado el proyecto de Presupuesto 2021, con el rechazo de importantes contenidos como los gastos variables de las partidas de los ministerios de Ciencias y de las Culturas, dos de las últimas en ser votadas.



El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se mostró confiado en que las partes rechazadas del proyecto serán aprobadas en el Senado, que comenzará la discusión el próximo lunes con el fin de aprobar el Presupuesto 2021 antes del 30 de noviembre, que es el plazo final.



En el caso del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Sala rechazó los gastos variables por considerar que el Ejecutivo no priorizó esta área, con reducciones importantes en los presupuestos de sus programas.



La partida venía con una asignación de solo $1.000 desde la Comisión Mixta de Presupuesto, para dejar constancia de que no existe un real apoyo a esta cartera.



Pese a que el presupuesto presentado por el Ejecutivo consideraba para el año 2021 un aumento de un 0,6%, con un monto total de 439.507 millones de pesos, los parlamentarios de oposición señalaron que esto responde a las transferencias de fondos desde otras carteras.



Lo mismo aconteció con la partida correspondiente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ya que la sala mantuvo las reducciones planteadas por la Comisión Mixta de Presupuesto.



La cartera consideraba una suma de 214.152 millones de pesos, incluyendo más de 8.762 millones de gasto proyectado del Fondo de Emergencia Transitorio en Cultura, Artes y Patrimonio que, en conjunto planteaba un crecimiento de un 11,2%.



El Ejecutivo buscó restituir el monto completo por medio de una indicación que fue rechazada por la sala, lo que implicó el despacho de la partida sin esos recursos.



En el debate, los parlamentarios criticaron duramente el presupuesto para esta cartera y recordaron la ausencia de medidas para los trabajadores y trabajadoras de este rubro, que fue uno de los primeros en paralizar con la pandemia y que hoy enfrenta altas cifras de desempleo.



Igualmente, desde la oposición recordaron las palabras de la ministra Consuelo Valdés al señalar que “un peso que se coloque en Cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”. También dirigieron sus críticas a la reducción de recursos a organismos dedicados a la memoria.



BRIONES: NO HAY DESPRECIO POR LA CULTURA



Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó que no hay un desprecio por la cultura y dijo que, más allá de cómo se reparte y la legítima discusión que puede darse, este presupuesto tiene el crecimiento más alto de los últimos años.



La autoridad comparó las cifras de presupuestos anteriores y remarcó que se creó un fondo especial para cultura de 20 millones de dólares, porque se entiende que es un elemento valioso, particularmente en tiempos de pandemia y crisis donde se requiere reflexión.



La autoridad señaló que, efectivamente, hay una caída de recursos en instituciones colaboradoras y explicó la justificación. “Las instituciones colaboradoras, museos, fundaciones son fundamentales, pero no son sinónimo exclusivo de cultura. Hay muchas otras cosas más. Me encantaría saber que en un año excepcional como este esas instituciones colaboradoras han hecho esfuerzos de austeridad. Saber si han rebajado los sueldos de sus directivos, muchas veces millonarios, digámoslo con claridad y, muchas veces, puestos que tienen una relación política”, comentó.



Briones también recalcó que ese es el tipo de cosas que se necesitan revisar, ya que cualquier institución tiene el deber de ser extremadamente transparente en la información de su gestión, situación que estimó no ocurre, por lo que llamó a mejorar ese estándar.



Por último, puntualizó que los recortes, asignaciones y rebajas “no se hacen para guardarse en un cajón sino que para que esos fondos estén disponibles para otros actores valiosos que tienen todo el derecho de participar de fondos públicos y abrir la cancha para que sea más democrática y dejar de asignar a dedo porque sí, porque si siempre en el pasado fue así, no es un argumento”.