“Cara de…” y “paga la comida de tus hijos”: Soledad Bacarreza le dedicó potentes tuits a Franco Parisi y este respondió

Una polémica surgió entre Franco Parisi y la comentarista deportivo Soledad Bacarreza, quien tildó al candidato del Partido de la Gente como un “sinvergüenza”, en un tuit de la comentarista.

La comunicadora escribió a través de Twitter: “Debieran sacar un ley corta para eliminar de la papeleta a Parisi. Y que sin vergüenzas como estos dejen de reírse de su propio país”.

Debieran sacar un ley corta para eliminar de la papeleta a Parisi. Y qué sin vergüenzas como estos dejen de reírse de su propio país. — Soledad Bacarreza (@solebacarreza) November 8, 2021

Si bien recibió varias críticas por parte del electorado de Parisi, que aún está en Alabama, Estados Unidos por un PCR “inconcluso”, Bacarreza le dedicó otro tuit.

“Un candidato que no pisa Chile desde hace cuanto? Que llega (no llega) y no lo dejan salir… Y ahora es el único al que no le resulta el Test COVID? ¿Todavía hay gente que no cacha que se candidatea por el negocio? Y que me contesta solo a mí porque soy conocida???? CARA DE RAJA”, manifestó.

LA RESPUESTA DE PARISI

En tanto, Franco Parisi no se quedó en silencio ante los dichos de la comunicadora y le dedicó también un tuit

Esto es lo mas #Nazi que se ha visto últimamente. Usted tiene todo el Derecho a votar por Kast, y también de no gustarle mi candidatura, ¿pero eliminarme? Así está la democracia en Chile. Haga su partido, junte firmas y sea candidata primero. https://t.co/a6EOoReUPo — Franco Parisi Presidente Vota lista AB #7 (@Parisi_oficial) November 8, 2021

Y para cerrar, Bacarreza le aclaró que “mi voto es secreto @Parisi_oficial. Infórmate bien si vas a asegurar por quien pongo la raya. Otra de tus payasadas, paga la comida de tus hijos, cumple con la ley del país que quieres dirigir y solo después apuntas con el dedo al resto”.