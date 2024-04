Bullrich por Apablaza: “Argentina no va a ser tierra que mantenga asesinos”

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció que su gobierno está agilizando las gestiones con la justicia chilena para concretar la entrega del exfrentista Galvarino Apablaza, acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán (UDI), el 1 de abril de 1991.



En 2010, el “comandante Salvador” del Frente Manuel Rodríguez obtuvo la calidad de refugiado en el país vecino. También se le sindica como uno de los autores materiales del secuestro de Cristián Edwards del Río.



“Ya ha sido dejado de ser considerado como un refugiado político a nivel administrativo, por lo que ahora corresponde activar con la justicia el caso”, explicó la ministra trasandina, quien se encuentra en Chile para participar en Enade.



“Creemos que es justo que Argentina no solamente le haya sacado el refugio de manera administrativa, sino que la justicia hable y termine de cerrar un caso que, está claro, no es un caso de un refugio por persecución política sino por haber cometido asesinatos”, agregó.



“Argentina no va a ser tierra que mantenga asesinos y estamos acelerando y pidiendo a la justicia que acelere los tiempos para resolver los casos”, afirmó Bullrich.



“Nosotros queremos cumplir con la ley, por eso vamos a hablar con la justicia para resolver esto de manera inmediata. Así que esperemos poder cumplir con Chile en ese sentido”, aseguró.