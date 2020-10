Carabinero inició proceso de expulsión de policía imputado por caída de adolescente al río Mapocho

Carabineros inició el proceso para dar de baja al funcionario Sebastián Nicolás Zamora Soto (22), formalizado y en prisión preventiva por el caso del puente Pío Nono, debido a que no informó que portaba una cámara personal no autorizada al momento de los hechos. Según la institución, se trata de una grave falta administrativa.



Según indicó un comunicado oficial, “la defensa particular del carabinero recluido en el Centro de Detención Transitoria Pudahuel Norte, tomó contacto con la Fiscalía Centro-Norte para informar que su representado reveló que aquel día viernes, portaba una cámara personal ajena a la institución y no autorizada”.



“La omisión de este hecho constituye una grave falta administrativa, ya que existen instrucciones que norman el uso de cámaras personales en procedimientos policiales. El incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución, razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo”, añadió el comunicado.



En tanto, desde el Ministerio del Interior manifestaron que “conocidos estos nuevos antecedentes, el Gobierno reiteró a Carabineros su obligación de colaborar en la investigación y poner a disposición del Ministerio Público toda la información de que disponga respecto de la materia, así como también la aplicación de las medidas que correspondan”.