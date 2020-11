Carvajal y acusación contra Pérez: “No hay espacio para amiguismos”

La diputada del PPD, Loreto Carvajal, quien es parte de la comitiva de parlamentarios que representará a la Cámara en la discusión de la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior Víctor Pérez, adelantó sus expectativas sobre la votación que el Senado efectuará este lunes.

La parlamentaria señaló que en la comitiva que representará a la Corporación, esperan que el Senado, en su actuar como jurado, “ratifique también el actuar de la Cámara de Diputados”.



Carvajal sostuvo que la renuncia del ex secretario de Estado, tras la aprobación del libelo acusatorio en la Cámara Baja, “habla no sólo de la contundencia que tuvo el libelo acusatorio, sino de las responsabilidades que él asumió de forma personal”, y agregó que un ministro de Estado que lleva 98 días en su cargo, “no toma una decisión de esa naturaleza si es que no hay consciencia efectiva de que los hechos señalados en la acusación tienen consistencia y asidero”.



Según dijo, en este proceso “no hay espacio para amiguismos” o para “esgrimir excusas debido a la renuncia del ministro”, criticando así los dichos de senadores que no perseverarían en la acusación por la dimisión de Pérez “cuando no se ha agotado aquella instancia legítima, constitucional que significa la acusación constitucional y su defensa en el Senado”.



“Aquí se deben asumir las responsabilidades. Los senadores cumplen una función por ley y espero que se hagan cargo de aquello como siempre lo han hecho, de la misma manera que lo hicieron con el ministro Chadwick, aquí hay elementos que fundan la inhabilidad del ex ministro Pérez”, puntualizó.