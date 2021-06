Chahuán y dichos sobre acercamientos con otros partidos de cara a la Convención: “Se mal entendieron mis palabras”

El senador y recientemente electo presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, bajó el tono respecto a su llamado a los convencionales de Unidad Constituyente para “generar acuerdos” y “reconstruir el tercio” en la Convención.



En declaraciones a Emol, Chahuán había asegurado que mandató “a Luis Mayol, vicepresidente de nuestra lista, para que haga acercamientos con los Independientes No Neutrales y con los convencionales elegidos por la Unidad Constituyente para reconstruir una mayoría que defienda ciertos marcos de libertades”.



Dichas declaraciones fueron rechazada por el presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, quien aseguró que “no hay ninguna posibilidad de establecer un entendimiento con las fuerzas que promovieron el Rechazo”.



“Francisco Chahuán se la jugó por el Rechazo, nosotros nos la jugamos por el Apruebo. Francisco Chahuán quiere bloquear, obstaculizar los cambios que Chile demanda. Nosotros queremos proponer y construir. Llevamos cuatro décadas bregando por tener una Constitución nacida en democracia. Finalmente, eso es posible gracias a la movilización ciudadana y por eso vamos a promover entendimientos con aquellos que quieren, precisamente, que Chile tenga una Constitución conforme a las demandas de la gente y propia del siglo XXI”, añadió el senador.



Algo similar indicó la presidenta interina de la Democracia Cristiana (DC), Carmen Frei: “Descarto cualquier tipo de acuerdo o acercamiento con miras a ejercer vetos o limitaciones a la redacción de la nueva Constitución. No he tenido contacto alguno con personeros de derecha o de Gobierno”.



“No seremos nosotros quienes pondrán los obstáculos a más y mejores derechos para los chilenos y chilenas. Que le quede muy claro al presidente de Renovación Nacional, la Democracia Cristiana no tiene como voluntad ni objetivo, repetir el mismo contenido de la Constitución de la Dictadura”, sentenció.



En ese contexto, Chahuán concedió un punto de prensa desde el Congreso, donde indicó que “se mal entendieron mis palabras, lo que yo he señalado permanentemente es que por supuesto que tiene que haber voluntad de dialogar al interior de la Convención Constitucional como también en el Parlamento para sacar adelante las reformas estructurales”.



“Lo que nosotros hemos dicho es que sería útil siempre buscar acuerdos, buscar generar puntos de convergencia, pero ciertamente una cosa es aquello que nosotros aspiramos a justamente que se produzcan esos acuerdos, y otra cosa muy distinta es que esas materias hayan sido conversadas formalmente. Malamente puede haber hoy día un mandato a Luis Mayol si todavía no hemos asumido como mesa del partido y esperamos hacerlo el próximo martes”, agregó.



De esta forma, el timonel de RN aseguró que “la Convención tendrá que tener su propio ritmo, la Convención tendrá que tener sus propios grupos de comunicación y los partidos por supuesto tienen un rol, pero claramente nosotros no queremos intervenir ni interferir en los diálogos que debieran darse en la propia Convención Constitucional. Espero que esos diálogos y esos acuerdos se generen por una inercia propia de la Convención Constitucional, nosotros consideramos que la Convención no puede ser interdicta de los partidos políticos”.



De todas formas, el parlamentario insistió en que “nosotros por supuesto hemos realizado conversaciones completamente informales, no hay ningún tipo de acuerdo, disposición, no hemos querido intervenir en aquello”.