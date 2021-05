Chofer de bus robado: “Me dijeron que no querían dinero, que era por la patria”

El conductor del bus del Transantiago que fue robado por delincuentes la mañana de este viernes en el sector de Vespucio con Los Presidentes, en la comuna de Peñalolén, rompió el silencio tras el hecho ocurrido a las 6:30 horas.

Relató que el grupo de cuatro antisociales “nos abordó en el paradero y subieron como cualquier persona normal, y anduvimos por espacio de 50 metros cuando asaltaron el bus con pistola en mano”.



“Venía sólo con tres pasajeros. Ellos no rociaron parafina de inmediato, fue cuando nos bajamos que empezaron a echarle bencina al bus. No venían encapuchados, sólo con una mascarilla, además de unas casacas cerradas”, agregó, señalando que por esa razón y por el nerviosismo del momento, no pudo identificarlos.



Aseguró que el móvil de los delincuentes no tenía que ver con un robo de dinero o especies, sino que el líder de la banda criminal aseguró que el motivo era “por la patria”.



“Cuando me encañonaron les dije que no tenía plata, pero me dijeron que no querían plata, que necesitaban el bus porque era por la patria. Nos bajaron a 400 metros del accidente, en plena calle, iban tres pasajeros a los cuales bajaron y quedamos todos nerviosos”, agregó el conductor del microbús.



El personal policial en el lugar encontró rastros de líquido acelerante en las pisaderas del bus, además de algunas bombas mólotov, por lo que presumiblemente los delincuentes buscaban quemar la máquina del sistema de locomoción colectiva, hipótesis que es investigada por los efectivos de Carabineros.