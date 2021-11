Convención abrió nueva convocatoria para conformar Secretaría de Participación

La Convención Constitucional abrió este viernes una nueva convocatoria para reclutar a miembros de la Secretaría Técnica de Participación Popular, pues durante el primer proceso no se lograron completar los cupos necesarios.



En este primer llamamiento, se tenía el objetivo de reclutar a 16 profesionales, y para ese fin fueron recibidos un total de 30 currículums. No obstante, solo 10 personas fueron seleccionadas por cumplir con los requisitos, que exigían capacidad técnica en temas constitucionales, metodologías de participación, y entre otros.



Y es que este organismo es el encargado de diseñar e implementar el Registro Público de Participación, listado en el que deberán figurar todas aquellas personas naturales y jurídicas que quieran formar parte del proceso constituyente.



“Efectivamente esta es una integración provisoria hasta que no se complete el número total contemplado en el Reglamento. Funcionarios públicos que estén en la lista vienen en comisión de servicio, las personas que no son funcionarios públicos vienen ad honorem”, comentó el vicepresidente de la Convención Constituyente, Jaime Bassa.