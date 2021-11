Convención Constitucional aceptó recibir al presidente de la CPC tras nueva solicitud

Tras recibir una segunda solicitud de audiencia, la Convención Constitucional aceptó recibir a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). El encuentro se realizará el lunes 27 de diciembre.



La noticia fue confirmada en Twitter por el gremio presidido por Juan Sutil. “Tras nueva solicitud de audiencia por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio, la Convención Constitucional nos citó para el 27 de diciembre. Valoramos que todos tengamos la oportunidad de ser escuchados para tener una buena Constitución de todos y para todos”.



Hace algunos días, Sutil había pedido una cita con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, mediante la plataforma Lobby. Pero en esa ocasión, la solicitud fue rechazada bajo el argumento de que la autoridad no tenía agenda disponible.



“A mí me parece que no es adecuado”, señaló el dirigente a El Mercurio este martes.



“Yo he recibido, mientras he sido presidente de la CPC, a todas las personas que me lo han pedido, de todos los sectores, de todas las corrientes, de todas las opiniones”, agregó el empresario.



En esa oportunidad, anunció que solicitaría otra audiencia, la cual fue aceptada este viernes: “Voy a ir con humildad nuevamente a solicitar la entrevista porque los temas que tenemos que conversar, que tenemos que dialogar, son temas que atañen a todo el país. Y por lo tanto, es fundamental que suceda”.