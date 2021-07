Convencional denunció ataque a su casa: “Es parte de la ideologización extrema”

Luciano Silva, convencional constituyente de Renovación Nacional, denunció haber sufrido un ataque en su domicilio ubicado en Tomé, Región del Biobío.



De acuerdo a su versión, Silva estaba leyendo cuando notó en su ventana a dos personas con una actitud sospechosa: “Estaban con mantillas en la cara, como encapuchados, escuché el sonido del spray, abrí la ventana, los vi y los encaré, les dije por qué estaban rayando mi casa y me empezaron a agredir en mi calidad de constituyente”.



“Me gritaban cuestiones del empresariado; soy un profe, pastor evangélico, vivo en una población allegado en la casa de mi mamá, una adulta mayor de 80 años, mira qué horrible como vienen a invadir la paz y privacidad de mi hogar, todo parte de la ideologización extrema que estamos viviendo hoy día”, agregó el convencional del Distrito 20.



Luego, Silva reconoció que intentó encerrar a sus agresores: “Salí, tomé mi auto, lo estacioné y los acorralé en una esquina pero saltaron hacia un sitio eriazo por una alambrada, después me di cuenta la equivocación que cometí”.



El constituyente RN añadió que denunció la situación ante Carabineros y que cuenta con sus vecinos como testigos.



“Una muy mala experiencia que muestra un poco la polarización que está viviendo el país, y empieza a probar la tesis de por qué mucha gente rechazó, no porque no quisiera cambios sociales, sino porque esto se podía dar, una extrema polarización, que los principales temas de la mesa fueran los presos de la revuelta y todo eso que es de otro poder del Estado”, indicó.



Silva fue uno de los convencionales que no votó a favor de la declaración que, entre seis puntos, pide acelerar la tramitación del proyecto de indulto a los presos políticos del estallido social.