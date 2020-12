Couve lideró reunión de emergencia por nueva cepa del covid-19 en Reino Unido

Ante la preocupación de una nueva cepa del Covid-19 descubierta en Reino Unido, el ministro de Ciencia, Andrés Couve, se reunió este martes con un grupo de especialistas del Gobierno y universidades para trabajar en la vigilancia genómica del virus.



En el encuentro realizado en La Moneda participaron el director (S) del Instituto de Salud Pública, Heriberto García; la jefa de la División de Planificación Sanitaria (Diplas) de la Subsecretaría de Salud Pública; Johanna Acevedo; el asesor en Covid-19 de la Subsecretaria de Salud Pública, Rafael Araos, y el director del Centro de Regulación del Genoma, Miguel Allende.



“El objetivo de este grupo de trabajo es planificar un programa de vigilancia genómica para comprender qué variantes del virus circulan en nuestro país. Esta es una iniciativa nueva, pero donde convergen personas e instituciones que han estado trabajando desde el inicio de la pandemia en este tema. El objetivo es que a través de esta coordinación podamos establecer un programa de vigilancia dentro de las próximas semanas que aporte de manera significativa a la caracterización genética del virus y su relación con aspectos epidemiológicos de la pandemia”, remarcó Couve.



Según explicó, “necesitamos incrementar ese esfuerzo para aumentar el número de muestras secuenciadas y alcanzar mejores niveles de representatividad”.



Consultado por la presencia en nuestro país de la variante encontrada en Reino Unido, explicó que “con las secuencias que tenemos a disposición en nuestro país, podemos decir que esa variante no ha sido detectada todavía en Chile”.



“Lo que sabemos hoy respecto a este virus es que existen miles de mutaciones. Publicaciones recientes dan cuenta que existen más de 12 mil mutaciones que ya están secuenciadas a nivel global. Es algo natural que hace el virus, todos los virus cambian permanentemente. Hoy esta variante particular se ha detectado con mayor frecuencia en la población del Reino Unido, y por eso creemos que tiene mayor transmisibilidad. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que estas mutaciones se relacionen con la agresividad del virus”, agregó el ministro.



Consultados por la relación entre la eficacia de las vacunas frente a distintas mutaciones, el director (s) del ISP, Heriberto García recalcó, que no existe evidencia científica suficiente que hoy ponga en duda la eficacia de las vacunas “es importante que la población no se alarme, este es un virus nuevo y que, desde luego, es esperable que mute, lo que no constituye un riesgo. Por otro lado, el ISP siempre ha estado con la disposición de contribuir a la salud pública del país, por lo que esta coordinación que se llevará a cabo con el Ministerio de Ciencia es esencial para unificar los datos de los secuenciamientos que se han realizado en el mismo ISP y en los laboratorios de las universidades del país”.