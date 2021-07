Cruz-Coke fue llevado a tribunales por su exasesora del hogar: Acusa despido irregular y acoso laboral de esposa

Ana Mendoza trabajó como asesora del hogar entre 2017 y julio de 2020 en la casa del diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), cuestión que terminó en pandemia y se transformó en un caso que terminó en tribunales.

La afectada acusó notables irregularidades por parte de sus empleadores, por lo cual ingresó una acción de tutela laboral que se encuentra en trámite.

Mendoza indicó a CNN/CHV que cuando escucha al legislador en televisión ve a una persona correcta. “Yo que lo conozco personalmente, es una persona correcta. ¿Por qué hicieron esto conmigo?”, afirmó.

También apuntó contra la esposa del parlamentario, Javiera García-Huidobro, a quien culpó de haberla acosado laboralmente.

Afirma que ella se ausentó en la casa cuando García-Huidobro se contagió con coronavirus, el 25 marzo de 2020. Al tiempo después, el Gobierno decretó cuarentena, por lo que no pudo trasladarse hasta la comuna donde trabajaba.

Mendoza detalló que durante ese periodo recibió constantes solicitudes para retornar a sus labores de manera presencial, aunque aquello estuviera prohibido.

“No se podía salir, tenía miedo de infectarme, simplemente de morir y no fui y ella empezó a acosarme por teléfono, que tenía que ir, que eran mentiras”, dijo Mendoza.

“Señora, no puedo ir. Fui a Carabineros, me dijeron que no. Que no, que son mentiras, diga que la página está colapsada”, le habría respondido García-Huidobro.

Ya en julio, Mendoza se acogió a la Ley de Protección al Empleo hasta que retornó con el levantamiento de la cuarentena, pero a los días fue despedida.

Según a su abogado, Miguel Fernández, la demanda detalla posibles incumplimientos como remuneraciones impagas, retraso en el pago de cotizaciones, la no entrega de liquidaciones de sueldo, incumplimientos en la hora de almuerzo, despido injustificado y la no entrega de finiquito.

También se agregan cuestiones como que no firmaba libro de asistencia y que no se le estaban otorgando vacaciones.

En entrevista, Mendoza también señaló que el sueldo de marzo se lo pagaron en junio y que ante su situación económica debió recurrir a los retiros del 10% de AFP. Medida que Cruz-Coke, como político, se ha opuesto en varias oportunidades, incluso a la hora de votar en Sala.

“Mi pregunta es si don Luciano es una persona que siempre se ha opuesto a que uno retire el 10% (…) ¿por qué tengo que sacar mi plata de la AFP para pagarme el sueldo estando trabajando en su casa, con un contrato vigente?”, manifestó la demandante.

Este jueves se realizará una audiencia de conciliación entre ambas partes.