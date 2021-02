CS denunció irregularidades del Servel en inscripción de candidaturas

La presidenta de Convergencia Social (CS), Alondra Arellano, junto a la diputada Gael Yeomans y el candidato a constituyente por el Distrito 9, Rodrigo Mallea, acompañaron este lunes hasta el Servicio Electoral (Servel) a Miguel Ramírez, candidato a alcalde de Huechuraba y Ramona Miranda, candidata a alcaldesa de El Bosque, para exigir que el organismo electoral acepte sus postulaciones, las que estarían quedando fuera de carrera debido a un error administrativo del mismo servicio.



Tanto Ramírez como Miranda no aparecen inscritos en la plataforma del Servel, pero ambos alegan que esta situación se debe a los problemas que tuvo la página web durante las últimas horas del lunes 11 de enero, plazo en el que finalizaba la inscripción de las candidaturas.



El mismo Servel habría intentado corregir este error ampliando el plazo de entrega de la documentación hasta el 14 de enero, periodo en el que ambos candidatos ingresaron nuevamente los documentos, siendo recibidos y timbrados por la oficina de partes del Servicio Electoral, organismo que finalmente no cursó la inscripción de los postulantes.



Ramírez señaló que “hoy venimos a denunciar que el Servel no está reconociendo mi candidatura cuando nosotros cumplimos con todos los requisitos, ya que una vez que se cayó la web del servicio el 11 de enero, se amplió el plazo de inscripción hasta el día 14, fecha en que ingresamos un oficio para corregir nuestra situación, la que no fue contestada por el Servel, que no aceptó ni rechazó nuestras candidaturas, cuestión que llevó al Tribunal Electoral Metropolitano a rechazar nuestra apelación”.



En la misma línea, Alicia Maldonado, representante de Ramona Miranda, afirmó que “esto es un verdadero atentado contra la democracia porque el Servel está bajando nuestras candidaturas utilizando una excusa administrativa, que es de su exclusiva responsabilidad, porque a ellos se les cayó la plataforma, cuestión que sigue erosionando nuestro sistema y la confianza de la ciudadanía, así que vamos a seguir reclamando todas las instancias correspondientes”.



“Estamos exigiendo que el Servel respete los procesos porque cumplimos todos los plazos y todas las reglas administrativas, por eso no entendemos por qué estas candidaturas quedaron fuera y nos llama la atención que casos muy similares fueron finalmente aceptados por otros tribunales regionales, como en Biobío y Valparaíso, por tanto no nos explicamos esta situación arbitraria y no podemos permitir que estas candidaturas independientes queden fuera del juego”, sostuvo la presidenta de CS, Alondra Arellano.



Finalmente, la diputada Gael Yeomans criticó al Servel, asegurando que “reglas justas son las que se aplican por igual para todas y todos, pero eso es justamente lo que no estamos viendo en este caso y por eso estamos ejerciendo todas las acciones necesarias para respaldar a estas candidaturas independientes, sobre todo en este contexto en que la ciudadanía desea participar”.