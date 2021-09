Cuestionan desvinculación de 19 funcionarias de la Municipalidad de Viña del Mar

Diecinueve funcionarias de la de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Viña del Mar fueron desvinculadas este jueves 2 de septiembre.



Según informó el medio Puranoticia, la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti indicó que los despidos fueron “conforme se realizaron algunas evaluaciones a su trabajo”.



Mientras, las mujeres desvinculadas acusan que no les han proporcionado los motivos individuales de cada término anticipado de contrato. Advierten que les señalaron a modo general que “algunas funciones no se cumplían” y que “programas y servicios dejarían de entregarse”.



De acuerdo a la información, las trabajadoras se desempeñaban en diversas áreas de la unidad y realizaban labores de terreno, como contacto con los vecinos para la coordinación de actividades municipales y la entrega de alimentos durante los momentos más críticos de la pandemia del Covid-19.



Algunas de las desvinculadas llevaban más de una década en la municipalidad y habían llegado durante la administración de la exalcaldesa Virginia Reginato.



En tanto, el sindicato a honorarios del municipio cuestionó la situación a través de un comunicado, acusando que no se consideró la notificación con un mes de aviso como está regulado.



“Hemos sostenido reuniones con el administrador municipal y con la directora de Dideco, quienes nos han notificado de las desvinculaciones, las cuales reprochamos rotundamente, en el sentido de que no todas las personas desvinculadas han sido realmente evaluadas, esto es por su función ni por sus desempeños laborales”, indicó la organización de trabajadores.