Desbordes y su posible vicepresidencia de RN: “Aquí somos un equipo”

Renovación Nacional le dio la bienvenida este lunes al exministro de Defensa, Mario Desbordes, para conversar la posibilidad de que se pudiese sumar al equipo de la directiva del partido en calidad de vicepresidente.

Según Desbordes, el objetivo, de gran importancia, es ordenar la tienda y enfrentar los desafíos electorales a futuro.



“Está la posibilidad que me incorpore como vicepresidente para ayudar como equipo, porque aquí somos un equipo”, dijo el exparlamentario al ser recibido por el presidente de RN, Rafael Prohens.



Respecto a su posible candidatura a la Presidencia de la República, Desbordes dijo que conseguiría los apoyos necesarios para llegar a las primarias. “Sé que mi persona tiene resistencia en un sector de la derecha que aún sigue anclada en el tema del Rechazo y del Apruebo. Cosa que ya pasó”, indicó.



“Mi eventual opción presidencial no es contra nadie, no es contra la elite. Sino que es a partir de la mirada que tiene este partido que es, en mi opinión, una mirada que conecta con lo que la ciudadanía quiere y necesita”.



Rafael Prohens, presidente del partido de Chile Vamos, aseguró tener neutralidad en cuanto a su preferencia con los precandidatos de su sector político. “Como presidente de partido uno tiene que tener una neutralidad y dejar que el proceso lo definan quienes deben definirlo. No soy consejero general, por tanto ni siquiera puedo votar en esa elección, pero serán ellos los que tendrán que votar”, aclaró.



“Hay una gran diferencia. Mario tiene una consecuencia de vida y el Joaco viene de una situación distinta, donde ha ido amoldando ciertas circunstancias en su carrera política a ciertos valores y principios”, sentenció Prohens en cuanto a la diferencia de Desbordes con el posible candidato de la UDI, Joaquín Lavín.