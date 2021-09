Diputado Ibáñez propuso indicación para que cuarto retiro se entregue en cuotas

El diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, adelantó una posible indicación para que el proyecto de cuarto retiro a los fondos previsionales pueda entregarse en cuotas para “no promover la inflación”.



Actualmente la iniciativa está siendo tramitada en la Comisión de Constitución de la Cámara, donde ya fue aprobada en general y este miércoles comenzará su tramitación en particular, donde los integrantes de la mesa -entre ellos Ibáñez- podrán proponer indicaciones al proyecto. Mientras, la moción fue puesta en la tabla del jueves para su votación en la Sala.



En ese contexto, el legislador frenteamplista advirtió que en su sector están discutiendo indicaciones para “darle viabilidad” a la moción, “porque sabemos que la derecha votó en contra y para lograr la aprobación necesitamos los votos de los parlamentarios de Gobierno, que hoy no existen”.



“Estamos evaluando presentar indicaciones que constituyan un equilibrio entre lo que han planteado y sugerido los economistas y los académicos sobre la inflación, y que, además, nos permita darle un eco a lo planteado por la ciudadanía que requiere los fondos previsionales para la crisis”, añadió el parlamentario, haciendo referencia a los informes negativos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central contra el cuarto retiro.



“En este sentido, dentro de las muchas alternativas, estamos barajando indicaciones para que, por ejemplo, se puedan pagar estos fondos en cuotas y no de una sola vez, para no promover la inflación. O también, a los más altos patrimonios cobrarles un impuesto, esto es, que el retiro constituya renta para efectos del retiro previsional”, explicó Ibáñez.