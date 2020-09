Diputado Iván Flores llama a no vetar a figuras de la oposición y pide unidad

El ex presidente de la Cámara, diputado DC Iván Flores, emplazó este domingo a los partidos y miembros de la oposición a no vetar a ningún personero político dentro del bloque y aumentar el trabajo conjunto de cara a los procesos eleccionarios que se avecinan, comenzando por el próximo plebiscito.



En ese sentido, dijo que “no es el momento de ningunear a nadie, no es el momento de vetar a nadie, aunque tengamos razones ideológicas distintas o podamos tener incluso algunos cuestionamientos. Este es el momento del diálogo y de la unión de la oposición”.



Flores agregó que “la farra política que podemos tener por la falta de unión y el hacernos zancadillas entre nosotros, me parece que es un suicidio político. Hoy tiene que primar la claridad y la generosidad. Por mi parte no cuestionaré a nadie”.



“Bienvenidos los que tengan ganas, pero que tengan piso y calle para poder entender la realidad. A nadie se le veta en la oposición, eso no puede llevar a un barranco donde podemos caer todos. Chile no se merece a la derecha nuevamente”, agregó.



Finalmente, el diputado por la Región de Los Ríos expresó que “la necesidad de tener un Gobierno en mayor sintonía con la comunidad, que sea capaz de escuchar y ser promotor del escucharnos, nos va a permitir tener un mejor país, que es lo que nos reclamó el estallido social”.