Diputados de Chile Vamos pidieron destitución de la defensora de la Niñez

Diputados de Chile Vamos presentaron este miércoles ante la Corte Suprema una solicitud de destitución de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, por el video “El llamado de la Naturaleza”, en el que llamó a “saltar todos los torniquetes”.



La diputada Francesca Muñoz, impulsora del requerimiento, dijo que “la defensora de la Niñez claramente ha traspasado los límites de lo que legalmente le corresponde y con este tipo de campañas ha entrado en un plano derechamente ilegal”.



La parlamentaria aseguró que muchas organizaciones de padres le han manifestado su preocupación por el rumbo que ha tomado la Defensoría de la Niñez, señalando que dicho organismo se ha prestado para una constante promoción de ideologías que no se relacionan con la defensa de los niños, niñas y adolescentes.



“Hay una gran preocupación por parte de los padres ya que no es primera vez que la defensora ha mostrado parcialidad en el cumplimiento de sus funciones al defender consignas políticas e ideológicas que no se condicen con su función pública y mucho menos utilizar recursos fiscales para promoverlas”, añadió.



Según remarcó, “me parece que la situación de la defensora es muy grave ya que no podemos permitir que cargos de esa relevancia se utilicen para fines políticos particulares”.



El requerimiento de destitución de la Defensora de la Niñez cuenta con 52 firmas. La Corte Suprema ahora deberá resolver sobre la solicitud.