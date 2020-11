Diputados de Chile Vamos reiteran su apoyo a Pérez ante acusación constitucional

Los jefes de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba; de la UDI, María José Hoffmann, y de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, se reunieron en La Moneda para reiterar su apoyo al ministro del Interior, Víctor Pérez, a solo horas de que se vote la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados.



Torrealba sostuvo que “la acusación que va a enfrentar mañana es injusta, no tiene ningún fundamento jurídico y menos político, y demuestra el revanchismo de la oposición respecto al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera desde el 18 de octubre en adelante. Esta es, si no me equivoco, la novena acusación constitucional, que demuestra un modus operandi de la oposición, con respecto a cómo tienen que ejercer su labor en el Congreso”.



El parlamentario recordó que ninguna de las acusaciones constitucionales “que ellos han planteado han generado un cambio en nuestro país y, por lo tanto, eso significa que la ciudadanía rechaza con mucha fuerza el conflicto, la confrontación, el populismo y la politiquería”.



Además, se refirió al voto del diputado Miguel Mellado, también RN, quien declaró públicamente su respaldo a la acusación contra el secretario de Estado debido a la forma en que se ha tratado el conflicto en La Araucanía.



Ante ello, Torrealba anticipó que aún deben comunicarse con el parlamentario, pero que “Chile Vamos va a votar en conjunto en contra de la acusación constitucional”.



Por su parte, la diputada Hoffmann manifestó que este tipo de iniciativas “no puede ser el peaje para que la oposición recupere la mesa de la Cámara de Diputados. Nos parece inaceptable, porque es absolutamente legítimo que la oposición aspire a recuperarla, pero no es legítimo usar al ministro del Interior como un chivo expiatorio para sus propios objetivos”.



“Sabemos que la izquierda tiene problemas de unidad, pero nos parece que es inaceptable que sea a través de esta acusación constitucional la cabeza que ellos necesitan para esta unidad. Queremos hacer un llamado a esa izquierda democrática, a esa izquierda que quiere mantener el espíritu de lo que vimos en el plebiscito, a que no se dejen amedrentar, a que no se dejen guiar por las barras bravas”, añadió.



En la instancia también participaron los diputados Francisco Undurraga (Evópoli), Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Camilo Morán (RN). Este último aseguró que la oposición “nos tiene que dar una explicación: ¿De qué sirve esta acusación? Esta es una acusación netamente política, que no tiene los argumentos jurídicos para ser aprobada. Hoy como muestra de unidad, Chile Vamos vino a decirle al ministro que no está solo. Hay que dar la pelea hasta el final”.



La acusación contra Pérez será votada este martes en la Cámara, luego de que la semana pasada se aprobara el libelo en la comisión que revisó la admisibilidad del recurso. De ser aprobada, se suspenderá de su cargo al secretario de Estado mientras la acusación sea discutida en el Senado.