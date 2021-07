El duro cruce entre Dr. File y Amaro Gómez-Pablos por el no uso de mascarillas del líder de Centro Unido

Cristián Contreras, también conocido como Dr. File, que se encuentra reuniendo firmas para inscribir su candidatura presidencial en el Servel, tuvo un duro intercambio de opiniones con el periodista de Canal 13 Amaro Gómez-Pablos en “Bienvenidos”.

El hecho se dio por la postura negacionista del Dr. File frente al uso de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Por lo anterior, Cristián Contreras ha sido criticado por no usar mascarillas en sus giras por el país.

“Cristián, danos la explicación de por qué no estás considerando la salud de las personas cuyos votos estás reclamando”, comenzó comentándole Amaro.

Según La Cuarta, el candidato del movimiento Centro Unido le respondió al periodista que “estamos considerando la salud consciente de la población chilena por sobre todo. Eso está en el corazón del Centro Unido. Nosotros no somos antivacunas, nosotros somos prosalud consciente”.

“Una de las políticas sanitarias que nosotros criticamos son las mascarillas. Y permíteme explicar por qué nosotros no las ocupamos, al menos, en los lugares abiertos (…). Cuando uno toma todos los estudios científicos sobre la eficacia real de las mascarillas, uno puede llegar a la conclusión que son inconsistentes”, explicó.

El periodista de Canal 13 insistió y le preguntó por qué no se acoge a las recomendaciones del Minsal: “Pensamos que son abusivos y dictatorales contra la población chilena”, dijo Contreras.

“Nosotros no somos negacionista de la existencia del Covid. No somos negacionista de eso ni de la vacuna (…) No me he vacunado porque estoy sano”, cerró Dr. File.