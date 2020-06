Enrique Paris: Ser ministro “es la aspiración de cualquier profesional de la salud”

El pediatra Óscar Enrique Paris Mancilla, de 71 años, asumió este sábado como ministro de Salud, en reemplazo de Jaime Mañalich, quien presentó su renuncia al cargo, en medio de las severas críticas hacia su antecesor por el aumento de los contagios de Covid-19, que alcanzaron los 6.509 este sábado y los fallecidos que superan los tres mil.



Paris, dos veces presidente del Colegio Médico y ahora exmiembro del consejo asesor de la pandemia, no pertenece a un partido político y ha estado vinculado al Minsal dado que fue asesor de Michelle Bachelet cuando esta fue ministra de la cartera.

En 2017 integró el comando presidencial de Piñera, donde se encargó de relevar el rol de la Atención Primaria, y su nombre sonó con mucha fuerza para el cargo de ministro de Saud, el que después fue asumido por el doctor Emilio Santelices.

Paris hasta hoy fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor, además de profesor de Pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en el Hospital Sótero del Río.

“NO PARTICIPARÉ EN OTRO COMANDO PRESIDENCIAL”

Enrique Paris, padre soltero de Juan Pablo, en entrevista con La Nación, en julio de 2018, cuando ya comenzaban los cuestionamientos a Emilio Santelices, admitió que le gustaría ser ministro de Salud.

“El ministro (Santelices) estaba enfrentando una acusación constitucional (no prosperó) y yo di una entrevista telefónica en la que se me preguntó si me gustaría ser ministro y yo dije que sí. Creo que esa es la aspiración de cualquier profesional de la salud. En ese momento Santelices estaba muy débil y lo que señalé fue mal interpretado. Dijeron que yo le estaba “tirando la guadaña”, como se dice en el campo. Y esa no fue mi intención. Jamás responderé mintiendo o diciendo lo que no siento. Me atacaron por decir eso, pero no tengo como meta ser ministro. Eso provocó molestia en el ministerio y empezaron a producirse distanciamientos (con Santelices)”, comentó.



En esta entrevista se sinceró y admitió que no volvería a participar en un comando presidencial.

“No participaré en ningún comando más, aprendí la lección. Hice un esfuerzo grande, cuando trabajé en terreno en la campaña. Viajé a Coquimbo, Puerto Montt, Chiloé con mis propios medios económicos. Daba conferencias, me reunía con los médicos, con los pobladores; el objetivo era comunicar el programa de Piñera. Estaba y estoy convencido de que es un buen programa, lo que critico es cómo se ha desarrollado. Me duele que no se le haya sacado “brillo”. Y eso me lleva a no querer participar más en un comando”, remarcó.



¿Se arrepiente de haber participado en la campaña?



“No me arrepiento. Uno de los lugares hasta donde viajé para difundir el programa fue Achao (Chiloé). Después de que me recibí, durante cuatro años, fui médico general de zona en el hospital de esa localidad. Siempre había pensado que si alguna vez tenía algún cargo de relevancia en salud lo primero que haría sería regresar. Fue mucha gente a escucharme, fue muy emocionante. Eso compensó todo lo demás. Me comprometí a trabajar por ellos. Lo que se necesita de manera urgente ahí es instalar un centro de diálisis. En todos mis recorridos conversé con las personas. Me di cuenta que la gente busca, más que buena tecnología, que la atiendan bien”, declaró en esa oportunidad a La Nación.