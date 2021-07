Esteban Paredes avisa: “Brereton puede ser el goleador de la Roja”

Sin duda que una de las cosas más destacadas de la Selección chilena en la Copa América de Brasil 2021 fue la irrupción de Ben Brereton, delantero inglés de madre chilena quien respondió con buenas actuaciones y hasta marcó un gol ante Bolivia durante la fase grupal del torneo continental.

Por eso, el atacante del Blackburn Rovers se llenó de elogios, y uno que se sumó a estos fue un ex ariete de la Roja como Esteban Paredes, quien aseguró que pudo mostrar más cosas jugando más cerca del área.

“Me hubiese gustado que jugara del medio para arriba. Para mí se desgastó mucho en algunos partidos llegando al área propia. Si bien tiene que ayudar, me hubiese gustado que no se desgastara tanto para que llegara al gol. Cuando definió no se puso nervioso, lo considero un buen proyecto para la Selección”, reconoció el ex artillero de Colo Colo en diálogo con radio ADN.

Además, el actual atacante de Coquimbo Unido agregó: “No estaba de 9, siempre se iba de izquierda al centro. Tal vez si juega más de 9 podrá llegar hasta la mitad solamente y después para arriba con su potencia podrá llegar más rápido al gol. Ojo, tiene 22 años no más, tiene que aprender mucho y para eso está el cuerpo técnico. Pienso que puede ser el goleador, tiene altura, tiene cabezazo, hace tiempo no teníamos un jugador con altura en ataque”.

En tanto, sobre la Roja, Paredes sostuvo: “A la selección le pongo un 7, independiente de que no saliera campeón. Jugaron de igual a igual contra todos, Uruguay, Brasil, etc. No nos cobraron algunos penales clarísimos, pero igual les pongo un 7. Son unos guerreros, hay gente avezada que se para de igual a igual con todas las selecciones”.

“Mejoró mucho la selección. Hemos estado hablando con Beausejour y me dijo cómo trabaja el profe. Creo que podemos llegar al Mundial jugando como en la Copa América”, completó.