Ex arquero de Atlético de Madrid es opción en la UC: “Es una oportunidad que me atrae mucho”

Universidad Católica está en busca de un nuevo arquero después de la sorpresiva partida al Celta de Vigo del argentino Matías Dituro, una de las figuras del cuadro cruzado.

Y en las últimas horas ya comenzaron a surgir nombres, donde primero fue el del seleccionado ecuatoriano Alexander Domínguez, y ahora tomó fuerza el del trasandino Axel Werner, de 25 años y quien en la temporada 2017-2018 estuvo en el Atlético de Madrid, aunque solo jugó tres veces por los “colchoneros”.

El propio golero admitió interés de recalar en el elenco de la franja, pues en conversación con AS sostuvo: “La UC es una oportunidad que me atrae, pues es un club respetado. Anoche me llegó la información, pero todavía no he recibido ningún llamado u ofrecimiento. Tampoco sé algo de mis agentes”.

“Es una oportunidad que me interesa mucho, por lo que se juega, por lo que es la liga chilena y por lo que es el club“, añadió.

Además, comentó: “La Universidad Católica es una institución muy respetada y conocida en Argentina. Y la liga chilena me atrae, sin lugar a dudas”.