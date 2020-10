Exgerente de aerolínea Law lanza su candidatura presidencial

El economista Bernardo Javalquinto, de 58 años, lanzó su candidatura presidencial en el país, irrumpiendo desde el mundo empresarial y asegurando que no tiene mayores vinculaciones con sector político alguno.



Javalquinto, ex gerente general de la la línea aérea Law, manifestó su disposición a competir por el sillón presidencial de La Moneda en un acto realizado en el Centro Cultural Casa Quemada, en el centro de Santiago.



Egresado de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, trabajó para el Banco Mundial y también para el Banco Grameen, fundado por Muhammad Yunus, institución que ganó el Premio Nobel de la Paz por su proyecto de microcréditos a empresas comunitarias.



“No soy de muchas palabras, porque no soy político. Pero estamos aquí porque tenemos absolutamente claro qué es lo que Chile quiere: Chile quiere un cambio radical y nosotros estamos centrados en llevarlo a cabo”, señaló Javalquinto al presentar su candidatura.



El economista cree que para abordar los grandes problemas del país, la calidad en la educación, las pensiones, la salud pública y la descentralización, es imperioso “invertir en el país”.



“Si seguimos viviendo de los recursos naturales, Chile jamás va a ser un país desarrollado. Nosotros estamos dispuestos a agregar valor e invertir en el país, para tener profesores estrellas, investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento social, justicia, cultura, respeto, tolerancia, oportunidades”, prometió.



También se mostró crítico de la clase política actual. “Hemos retrocedido en vez de avanzar. Para ser más evolucionados, debemos respetarnos entre todos y colaborar. El rol más importante es el que deben jugar las empresas y el Estado. La gente no quiere saber más de política, nuestra invitación es, como independientes, cumplir las promesas incumplidas”.



Javalquinto también se mostró crítico de las carreteras concesionadas. “No podemos seguir haciendo ricos a gente que hace las cosas mal. En ese sentido, renovaría todo el transporte público en las regiones”, planteó.