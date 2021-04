Felipe Bianchi reveló su teoría respecto a su llamativo despido de Mega hace un año

El periodista Felipe Bianchi dio a conocer públicamente el 31 de enero de 2020 su despido de Mega. Y lo cierto es que fue una salida muy difícil de digerir, pues el comunicador manifestó en diálogo con Martín Cárcamo, en el programa De tú a tú, que no se llevó a cabo de la mejor manera.

“Yo sabía que había algún tipo de molestia, pero no tengo ninguna certeza de que haya sido por eso”, señaló.

Ante esta respuesta, el animador de inmediato le consultó: “¿Por qué había molestia?.

“Porque fue justo después del estallido social. Yo soy un tipo que hasta en los comentarios de la definición por penales trata de decir ciertas cosas que me parecen importantes (…) Era un momento en que no se sabía si volvía o no volvía el fútbol, había un tema con el público en el estadio, en que había muerto un hincha de Colo-Colo a las afueras del estadio atropellado por un camión de Carabineros… muy difícil”, expresó Bianchi.

“Me llama la atención que en diciembre salió Rodrigo Herrera, Neme y yo, fuimos los únicos que salimos de prensa y los tres éramos más o menos, claramente, de una mirada política ideológica. Pero puede que no, no quiero hacerme la víctima en eso, ni mucho menos”, agregó.

Finalmente, el periodista enfatizó que “lo que sí me molestó o llamó la atención fue el trato, porque yo fui a trabajar un viernes, terminé de hacer el bloque deportivo, salí de la escenografía, me llamó el jefe de prensa y me dijo ‘hasta aquí llegamos’. Y me pasó una hoja para que la firmara. No sé si me llama la atención tampoco, pero no se me va a olvidar”.