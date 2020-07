Fiscalía apelará al arresto domiciliario de Pradenas: ya hay algunas protestas

La Fiscalía Regional de La Araucanía anunció que apelará a la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de no otorgar la prisión preventiva a Martín Pradenas Dürr (28) por la violación de la joven universitaria Antonia Barra.



Además, la fiscalía insistirá en los cinco delitos que fueron descartados por el juez Federico Gutiérrez, cuatro abusos sexuales y una violación. El magistrado solo dio por acreditados los delitos que se le imputan a Pradenas en el caso de Antonia Barra.



“Si llegamos a esta instancia es porque contamos con una serie de elementos que dan cuenta de la existencia de los delitos y la participación criminal del imputado”, señaló el fiscal Miguel Rojas, quien estuvo a cargo de la formalización del universitario.



“Son elementos que permiten corroborar los dichos de las víctimas, por lo tanto la físcalía siempre va a estar con las víctimas, dándoles apoyo, brindándoles protección”, agregó el persecutor al término de la audiencia de este miércoles.



Según dijo, “bajo esa perspectiva, entendemos que la resolución a través de la cual se ha pronunciado el tribunal de Garantía de Temuco, que no ha dado lugar a la prisión preventiva, es una decisión que no compartimos, por lo cual vamos a presentar el recurso de apelación respectivo”.



“Es una resolución que en su fundamento no compartimos en absoluto, por cuanto deja de analizar y no valora ciertos elementos que son relevantes a la hora de determinar la existencia de cada uno de los delitos”, remarcó.



El juez Gutiérrez decretó el arresto domiciliario total de Pradenas, junto con el arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas. Además, advirtió que si Pradenas incumple la reclusión domiciliaria se decretará en su contra la prisión preventiva. Finalmente, dio un plazo de investigación de 120 días.



Frente al domicilio de Pradenas se han registrado manifestaciones espontáneas, por lo que se estima que el joven imputado cambiará el domicilio donde cumplirá la medida cautelar.