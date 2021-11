“Fueron años de harta pena”: Christell Rodríguez habla de su paso por “Rojo” cuando era pequeña

La cantante que se hizo conocida en el programa “Rojo” cuando era pequeña, Christell Rodríguez, visitó el programa “Más Vivi que Nunca” para hablar de su actual vida como influencer y recordar su temprana fama.

En el programa, se refirió especialmente a cómo le afectó con sus pares durante su etapa escolar.

“Partir tan chiquitita (siendo conocida), ¿cómo lo evalúas tú? ¿Fue bueno? ¿Fue malo?”, le preguntó Vivi Kreutzberger a la cantante, y Christell contestó: “Haber tenido esa infancia más expuesta, yo creo que no fue tan malo”, consignó TiempoX.

Pero la frase “no tan mala” alertó a Vivi, pero fue aclarada rápidamente por la cantante: “Obviamente la exposición trae una amargura de por medio. Lo que más me afectó fue la diferencia entre mis pares, con compañeros del colegio”.

Christell además reveló cómo su fama en “Rojo” la afectó en su época escolar: “Era más algo relacionado a los social, era un colegio de un estigma social bien alto y yo no venía de ahí. Era la diferente del colegio entero, pasaba más por eso que por la televisión, no me consideraban alguien importante. Me discriminaban de donde venían, yo era la niña del campo”.

Para cerrar, Christell contó que fue “difícil” y que “fueron años de harta pena”, aunque destacó la ayuda que le brindó su colegio de aquel momento: “Mis profesores nada que decir, los adoro”.