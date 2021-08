Fujimori reconoció a Pedro Castillo como presidente de Perú a casi un mes de que llegara al poder

La excandidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, reconoció este lunes a Pedro Castillo como jefe de Estado del país, quien asumió su cargo el 28 de julio. Esto luego de bastante tiempo en que consideró “ilegítima” la proclamación del político, donde retrasó su nombramiento con más de un millar de impugnaciones denunciando, sin pruebas fehacientes, un presunto “fraude”.

“Reconozco al señor Pedro Castillo como presidente de la República de nuestro país. Espero que él escuche el sentir de las grandes mayorías y que haga un buen mandato en los próximos cinco años“, dijo en una entrevista.

Fujimori afirmó, además, que en su condición de líder de Fuerza Popular, el partido de la oposición con más fuerza en el Congreso, está dispuesta a reunirse con el presidente.

“Yo no me niego a esta posibilidad. Cada vez que un presidente de la República me ha solicitado conversar, siempre he asistido”, remarcó.

Las palabras de la política derechista llegan más de un mes después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara al profesor izquierdista presidente electo de Perú al refrendar los resultados de la votación del pasado 6 de junio, donde Castillo obtuvo el 50,12 % de los votos válidos, un estrecho triunfo por apenas 44.263 votos de ventaja sobre Fujimori.