García Huidobro se cansó de los “haters” en redes sociales: “La próxima vez se van de bloqueo”

La actriz y animadora Francisca García Huidobro ya no aguanta más. Si bien día a día muchos de sus seguidores en redes sociales la llenan con mensajes positivos y alentadores, también ha tenido que lidiar con los comentarios negativos e insultantes.

Y esta vez la situación llegó a un límite. Tanto así que tomó la decisión de bloquear cualquier tipo de mensaje odioso en su contra.

Todo a raíz de dichos del tipo “No tení ni poto”, ¿Quién te va a mirar?”, “Ubícate” y “Ridícula”, que nacieron luego que contara lo molesto que había sido para ella que un grupo de hombres se le quedara mirando en forma descarada. De igual modo, usuarios le recriminaron que alegara que su isapre se demorara un año en devolverle lo pagado por un mes de hospitalización, algo ocurrido hace más de un año.

“Me cansé. Me cansé de recibir ese tipo de comentarios de hombres, pero también de muchas mujeres, así que la regla nueva en este Instagram es que yo reclamo cuando quiero, digo lo que quiero, me pico cuando quiero. Y, si ustedes me siguen, saben cómo soy y quién soy yo”, publicó la comunicadora.

“Voy a reclamar siempre que considere que se está cometiendo una injusticia y me voy a enojar cada vez que un hombre me mire de manera que no tienen que mirarme. No me pregunten si les miro el poto a los hombres. No se los miro y menos en grupo. Históricamente ha sido así. ¿Vamos a parar esto, o no?”, agregó.

Asimismo, indicó que bloqueará de inmediato a cualquier persona que le mande mensajes negativos. “Lo último que les quiero decir, con todo el amor del mundo. Este es un Instagram que tiene mi nombre y no se paga suscripción. Es libertad de ustedes seguirme o no. No aguanto ningún comentario más mala onda, la próxima vez se van de bloqueo. Eso quería comentar, besos”, finalizó.