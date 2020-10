Gobierno cuestiona declaraciones de Teillier por no condenar violencia en protestas

El presidente del PC sostuvo “si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse”. Al respecto, el vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, en su cuenta de Twitter, dijo que “la violencia es el camino opuesto a la democracia. Los que no condenan la violencia ni evitan que se produzca evidencian su desprecio por nuestra instituciones y estado de derecho". El titular del Interior, Víctor Pérez, también en la red social criticó que se “atentara” contra la democracia al estar “incitando la violencia”.