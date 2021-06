Gobierno ingresó oficio para ampliar Estado de Excepción por 90 días

El Presidente Sebastián Piñera entregó este miércoles ante el Congreso el decreto que amplía por otros tres meses el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, el cual vence este 30 de junio y le permite al Gobierno restringir libertades, como las de locomoción y reunión, con el objetivo de afrontar la pandemia.



Así lo informó el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, quien además explicó que se “ingresaron todos los documentos que dan cuenta de la obligación constitucional que significa dar cuenta de las medidas que se han tomado durante la vigencia del actual Estado de Excepción”.



Pavez anunció que el Ejecutivo presentará “todos los argumentos” para que se acoja la moción y poder contar con las herramientas para combatir la pandemia. Esto frente a la amenaza de la UDI de rechazar la extensión si no se realizan cambios profundos al plan Paso a Paso, como el fin o la reducción del horario del toque de queda.



El subsecretario de la Segpres compareció ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde advirtió que “hay naciones que han relajado normas y tuvieron que volver atrás por la variante Delta. Además, hay un tema muy importante, ya que hay una serie de medidas que no se pueden tomar sin un Estado de Excepción como, por ejemplo, la unificación de camas críticas de la salud privada y la pública y los cierres de fronteras”.



De todas formas, avisó que “se vienen cambios importantes en movilidad, pero, a pesar de eso, requerimos contar con el Estado de Excepción”.



Además, aseguró confiar que en el oficialismo “van a entender la situación que enfrentamos y respaldarán esta iniciativa en su mayoría. Como Estado hemos cometido errores, pero nadie puede sostener en el mundo que Chile lo ha hecho mal, ya que las cifras de vacunación, camas críticas y ayuda social están a la vista”.



Durante el diálogo de la comisión, el diputado Miguel Crispi (RD) apuntó a que “el tema genera conflictos porque no es razonable tener militares en las calles en fase 4, aunque sabemos que la situación sanitaria es crítica a nivel mundial”.



Mientras, su par Juan Luis Castro (PS) indicó que “al escuchar voces de Chile Vamos, al parecer quieren rechazar o esperan que el sostén del Gobierno sea la oposición. Las voces científicas dicen que se debe mantener el Estado de Excepción, pero también hay que decir que a pesar de eso, se han tomado decisiones apresuradas como el cierre tardío de fronteras, entre otros puntos”.



En tanto, la legisladora Ximena Ossandón (RN) acusó que “será complejo votar algo tan importante sin toda la información. La gente no quiere más y está agotada, pero también hay que tener en claro que esto no está controlado”.



Finalmente, la diputada Karol Cariola emplazó al Gobierno a revelar las supuestas modificaciones al plan Paso a Paso: “Llevamos casi dos años de Estado de Excepción y las consecuencias las tenemos a la vista. Las cifras me hablan de un fracaso y no se trata de hacer un juicio ni entrar en una lógica de trincheras, sino que analizar objetivamente los datos. Es mucha la incertidumbre y, por eso, yo espero que digan cuáles y por qué son los cambios que están estudiando al plan Paso a Paso. Estamos muy conflictuados”.