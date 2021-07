Gobierno y cuenta pública de Provoste: “Fue un discurso de candidatura”

El Gobierno no tardó en reaccionar a la cuenta pública de la presidenta del Senado, Yasna Provoste. En su discurso, la parlamentaria DC acusó al Ejecutivo de llegar tarde con las ayudas de la pandemia y llamó a “no temerle al debate” del proyecto de indulto a los presos del estallido social, el cual ha sido ampliamente rechazado por el oficialismo.



Tras la alocución, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, acusó “información errónea” por parte de la parlamentaria y acusó “críticas injustas”.



“En esta cuenta pública (del Senado) nos parece que se dio información errónea. Por ejemplo se señaló que el Gobierno había recurrido al TC por la Ley de Servicios Básicos y y eso no es correcto. Se hicieron propios proyectos de ley que son del Ejecutivo, se hicieron propios proyectos de ley que son de todos los parlamentarios. Nos pareció que no solo se hicieron críticas injustas al Poder Ejecutivo, que es un poder independiente, también se hicieron alusiones a facultades que son propias de otro poder del Estado como es la Corte Suprema”, indicó.



Además, el secretario de Estado remarcó el rechazo del Gobierno al indulto: “Se hizo mención a la situación de quienes han sido mal denominados ‘presos políticos’. Son los tribunales los que deben zanjar el futuro procesal de aquellas personas que cometieron graves delitos”.



“Finalmente, y a diferencia, del mensaje que le dio al país el presidente de la Cámara de Diputados, don Diego Paulsen, en la otra cuenta uno de repente percibía como si manejar una pandemia fuese algo fácil, como si manejar una pandemia no hubiese requerido el esfuerzo de todos. Como si lo positivo fuese solo parte de un sector político”, añadió.



Al concluir, Ossa hizo un llamado a que “todos los quienes lideran los distintos poderes del Estado, hagan lo que tengan que hacer que es liderar el poder del Estado que representan en su totalidad, representar a todos sus miembros y respetar las atribuciones del resto de poderes del Estado”.



Por su parte, el ministro vocero, Jaime Bellolio, remarcó que Provoste podría anunciar su candidatura presidencial durante este viernes.



“Nosotros venimos republicanamente a una cuenta pública y nos encontramos lamentablemente con un discurso de candidatura presidencial”, sostuvo.



“Uno queda un poco sorprendido. Sorprendido por la diferencia de tonos. Es muy probable que la senadora Provoste quien le dijo a todos los chilenos que mañana iba a hacer un anuncio electoral, lo haya adelantado al día de hoy. Es bastante evidente que eso ocurrió de esa manera”, añadió Bellolio.



Además, el exdiputado también acusó cifras erróneas: “Algunos datos que son profundamente equivocados, que bastaba, por ejemplo, entrar a la página web de Gob.cl/yomevacuno, porque no calzan esos datos de decir de que hay 24 millones de dosis aplicadas y 11 millones de personas vacunadas. No da. Entonces bastaba simplemente con querer ser riguroso en el análisis que se hacía, por ejemplo, en algo que es tan importante y transversal como lo es la vacunación. La realidad es otra, y es que hay más de 13 millones de personas que están vacunadas”.



“Y el querer ningunear el proceso de vacunación, dando cifras erróneas significa también un desprecio hacia la labor que han hecho millones de personas, queriendo concurriendo a vacunarse, así como también a las personas del ámbito de la salud que han hecho un trabajo encomiable durante todo este tiempo”, complementó.



Bellolio lamentó que Provoste “dijera que éste era un gobierno que si se tenía que resumir en algo era ‘ahorro, hiperfocalización y desconfianza en las personas’, pero los datos dicen exactamente lo contrario (…) Aquí nuevamente se desprecia el trabajo que se ha hecho y que hoy llega a 15 millones de chilenos”.



El titular de la Segegob consignó que “despreciar nuevamente el trabajo que se ha hecho por cientos de miles de personas, por millones de chilenos que reciben el IFE, por las pymes que han tratado de salir adelante con toda la dificultad que existe, así cómo también en las ayudas que ha hecho con el apoyo del gobierno y muchas veces del Congreso, y a pesar de los obstáculos que algunos han puesto desde el mismo Congreso”.



“Y finalmente, dice que ‘es con desconfianza en las personas’. Pero son los mismos que después nos dicen que la única manera por la cual se tenía que manejar la pandemia era haciendo un cortocircuito, era desconfiando de las personas. Nos dicen que lo único que había que hacer era una hibernación y que daba lo mismo lo socioemocional”, concluyó.