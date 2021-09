Gran Paella Solidaria deleitó a más de cuatro mil vecinos de Lo Espejo

Los 300 kilos de arroz e igual cantidad de cebolla picada, mezclados por cocineros expertos con 200 kilos de mariscos surtidos, más 600 kilos de choritos y también de almejas, se combinaron con 300 kilos de cerdo y otros tantos de pollo en la gigantesca paellera instalada en el frontis del Terminal Pesquero Metropolitano de Lo Espejo, bajo en atento trabajo del equipo que comanda el chef Enrique Araya.

Las cantidades de otros ingredientes también fueron apabullantes, con 4 kilos de sal, seis de cilantro, 100 de arvejas y 100 kilos de choclos, adobados con 30 litros de aceite y 30 de vino blanco. Todo ello, convirtió a esta proeza gastronómica y solidaria en un verdadero récord continental, cocinada por los que saben y “emplatada” y distribuida por los cientos de voluntarios del municipio, para que llegaran calentitas a la mesa de los vecinos más vulnerables.

Fue un día gratificante y pleno de actividad, sobre todo para la joven alcaldesa Javiera Reyes Jara, quien también ayudó a revolver los ingredientes del monumental guiso y además compartió con quienes trabajaron con gran diligencia y rapidez, para servir los platos que, herméticamente cerrados, se iban a las ollas comunes.

La alcaldesa lucía una polera con el rostro de Salvador Allende, elegido Presidente de Chile un 4 de septiembre hace 51 años, hecho histórico que la joven autoridad les recordaba a los vecinos que se acercaban a fotografiarse con ella.

-¿Le gusta la paella alcaldesa?

-Sí, a mí me gusta, me gustan mucho los mariscos en general.

-¿Y usted prepara paella?

-Nunca he cocinado paella, pero sí he hecho otras preparaciones. De repente hacía un pescadito al vapor con sus yerbitas, que me quedaba muy rico, pero ahora no tengo tiempo.

“Ojalá esto lo hicieran los alcaldes de todas las comunas, porque estas acciones llegan a la gente más necesitada”, explicó el Chef Enrique Araya, en dialogó directo con los programas sabatinos e informativos de Canal 13, Mega y TVN.

El conocido profesional de la gastronomía, destacó la voluntad y el trabajo mancomunado del municipio, de las autoridades, locatarios y trabajadores del Terminal Pesquero, de las empresas de alimentación que donaron sus productos y de los voluntarios que hicieron llegar la exquisita paella a las ollas comunes de Lo Espejo.