“He tenido menos parejas que tú”: Julio César le responde a la rápida broma que le hizo Artés en vivo

En el espacio político del matinal “Contigo en la mañana”, en esta oportunidad entrevistaron al candidato presidencial Eduardo Artés (Unión Patriótica) quien junto a Julio César Rodríguez, protagonizó un gracioso momento.

“Aquí tuvimos una dictadura feroz con Pinochet. Ningún pueblo aguanta una dictadura así como así”, dijo el candidato sobre la situación de Venezuela, refiriéndose a los regímenes comunistas de la región.

Por ello, Julio César le preguntó: “¿Por qué se eternizan en el poder? ¿Por qué están años y años?”.

“Porque es una cosa simple, Julio. Yo no voy de candidato para la alternancia. Nosotros tenemos un proyecto de sociedad, queremos terminar con la sociedad capitalista, queremos avanzar hacia un nuevo tipo de sociedad, hacia un Chile distinto, centrado en la mayoría y con el poder de la mayoría. Eso se llama socialismo”, respondió Artés.

“¿Y la de Venezuela y Cuba es democracia?”, preguntó nuevamente JC.

Eduardo Artés: “Sí, yo te digo que es una democracia más avanzada que la que tenemos nosotros”.

Julio César: “¿Cuba tiene una democracia más avanzada que Chile? ¿Por qué, Eduardo? Porque uno ve gente que no puede salir del país, que se arranca en balsa, he tenido parejas que no pueden sacar un pasaporte, gente que no puede…”.

Eduardo Artés: “Bueno, yo he tenido menos parejas que tú, pero no importa”.

Julio César: “Le iba a contestar con algo, pero como usted es el candidato y merece respeto… pero yo tengo más votos que usted, le iba a decir”, dijo tras un silencio.

Eduardo Artés: “¡Nooo!”, contestó entre risas.

Julio César: “Es una talla, una broma”, se excusó Julio César.

