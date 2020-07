Heraldo Muñoz responde a Briones: “Su planteamiento es francamente patético”

Con duras críticas reaccionó el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, luego de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, asegurara este domingo en CNN Chile que la oposición “rompió el acuerdo” de noviembre respecto al plebiscito por una nueva Constitución, al aprobar en general, en la Cámara de Diputados, el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones.



En conversación con el canal de televisión, el secretario de Estado defendió el paquete de medidas que previamente había anunciado el Gobierno para apoyar a la clase media, agregando que “sorprende que desde la izquierda, cuando hemos hablado, ellos han señalado que quieren tener un sistema tributario más progresivo, es decir, el que gane más, pague más. Es realmente increíble que las personas de mayores ingresos retiren sus fondos sin pagar impuestos, están planteando derechamente un mecanismo de beneficios tributarios a quienes más tienen. Eso se llama regresividad tributaria, es tremendamente injusto y es sorprendente que sea la izquierda quien plantee esto”.



Ante los dichos de Briones, Muñoz tildó de “patético” el planteamiento del ministro, recordando que, además, el proyecto fue aprobado con votos de parlamentarios de partidos del oficialismo.



“El planteamiento del ministro Briones, argumentando que la oposición estaría desconociendo el acuerdo constitucional de noviembre pasado, al votar favorablemente el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones, es francamente patético”, reflexionó el excanciller.



Y añadió que “con esa lógica, los parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional, que votaron favorablemente el proyecto, serían parte de este quiebre del acuerdo constitucional. Eso no se sostiene y más bien parece un guión salido de La Moneda para intentar una vez más de erosionar la idea de realizar el plebiscito del 25 de octubre, tal cual está contemplado, para votar si Chile quiere o no una nueva Constitución”.



En esa línea, insistió en que los problemas que se han presentado en Chile Vamos se debe a la forma de actuar del Ejecutivo en medio de la pandemia. “Aquí el único quiebre que ha habido es respecto a salir en ayuda directa de la ciudadanía, y eso ha sido por la tozudez del Gobierno, de no escuchar distintas propuestas de la oposición para llegar con transferencias directas y contundentes a los sectores más vulnerables”, acotó.



Finalmente, el timonel del PPD apuntó a la nueva campaña de entrega de cajas de alimentos, asegurando que no resuelve los problemas. Ante ello, solicitó entrega de dinero directo a las familias.



“Ahora vuelve a insistir con las cajas de alimentos, en vez de depositar directamente plata en las cuentas RUT de la gente. El Gobierno ha optado por el cuentagotas y la gente por el retiro del 10% de sus fondos de pensiones”, remarcó.